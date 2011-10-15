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АПЛ 2026/2027
Челси - Эвертон
Челси - Эвертон: обзор матча 15 октября 2011
Челси
15.10.2011, суббота, 20:30
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Эвертон
31'
Д. Старридж
45+2'
Д. Терри
62'
Рамирес
82'
А. Веллиос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Эвертон
ГОЛ! 3:1!
А. Веллиос
Пас отдал
Р. Дренте
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Саа
Замена
Н. Анелька
️️️️
Х. Мата
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
Ф. Невилл
️️️️
Т. Кэхилл
Желтая карточка
Д. Старридж
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Рамирес
Травма
Рамирес
ГОЛ! 3:0!
Рамирес
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Р. Дренте
️️️️
Ш. Коулмен
ГОЛ! 2:0!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
+2
Желтая карточка
Л. Бэйнс
Желтая карточка
Э. Коул
ГОЛ! 1:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Э. Коул
16'
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
21
Леон Осман
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
23
Шеймус Коулмен
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
17
Тим Кэхилл
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
39
Николя Анелька
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
11
Дрогба
15
Старридж
4-4-2
1
Ховард
2
Хибберт
19
Ягиелка
25
Дистен
3
Бэйнс
23
Коулмен
6
Родуэлл
25
Феллайни
21
Осман
17
Кэхилл
28
Саа
12
Оби Микел
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Оби Микел
7
Рамирес
13
Малуда
13
Малуда
7
Рамирес
64
Мата
39
Анелька
39
Анелька
64
Мата
17
Кэхилл
18
Невилл
18
Невилл
17
Кэхилл
23
Коулмен
87
Дренте
87
Дренте
23
Коулмен
28
Саа
27
Веллиос
27
Веллиос
28
Саа
Остались в запасе
Челси
Эвертон
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
33
Алекс
ЦЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Эвертон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 20:25 (прямая)
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