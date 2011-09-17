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Эвертон - Уиган Атлетик
Эвертон - Уиган Атлетик: обзор матча 17 сентября 2011
Эвертон
17.09.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Уиган Атлетик
33'
Ф. Ягиелка
84'
А. Веллиос
90'
Р. Дренте
31'
Ф. Ди Санто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Уиган Атлетик
+2
Замена
Ш. Мэлони
️️️️
У. Родальега
ГОЛ! 3:1!
Р. Дренте
Пас отдал
Д. Стракуалурси
Желтая карточка
А. Веллиос
ГОЛ! 2:1!
А. Веллиос
Пас отдал
Т. Хибберт
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Т. Кэхилл
Замена
Д. Джонс
️️️️
Ж. Гомес
Замена
А. Веллиос
️️️️
Ш. Коулмен
Желтая карточка
Г. Колдуэлл
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
Р. Дренте
️️️️
Д. Билялетдинов
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ягиелка
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ди Санто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
6
Джек Родуэлл
ЦП
21
Леон Осман
ПП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Писку
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
15
Шон Мэлони
ЛП
7
Альберт Крусат
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
3-2-5
1
Ховард
23
Коулмен
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
2
Хибберт
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
25
Феллайни
6
Родуэлл
21
Осман
4-4-2
26
Аль-Хабси
24
Писку
3
Фигероа
5
Колдуэлл
15
ван Анхолт
11
Мозес
16
Гомес
26
Уотсон
16
МакКарти
23
Родальега
9
Ди Санто
14
Билялетдинов
87
Дренте
87
Дренте
14
Билялетдинов
17
Кэхилл
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
17
Кэхилл
23
Коулмен
27
Веллиос
27
Веллиос
23
Коулмен
23
Родальега
15
Мэлони
15
Мэлони
23
Родальега
16
Гомес
3
Джонс
3
Джонс
16
Гомес
Остались в запасе
Эвертон
Уиган Атлетик
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
7
Альберт Крусат
ЛП
6
Хэндри Томас
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Конор Сэммон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Эвертон - Уиган Атлетик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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