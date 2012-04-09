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АПЛ 2026/2027
Эвертон - Сандерленд
Эвертон - Сандерленд: обзор матча 09 апреля 2012
Эвертон
09.04.2012, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
4 : 0
Завершен
Сандерленд
52'
М. Гуйе
75'
С. Пиенаар
76'
Л. Осман
81'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Сандерленд
Желтая карточка
К. Ричардсон
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Ф. Невилл
ГОЛ! 4:0!
В. Аничебе
Замена
В. Аничебе
️️️️
М. Феллайни
ГОЛ! 3:0!
Л. Осман
Пас отдал
М. Гуйе
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Воган
ГОЛ! 2:0!
С. Пиенаар
Пас отдал
М. Гуйе
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
М. Килгаллон
Замена
Р. Дренте
️️️️
Д. МакФадден
Замена
К. Ричардсон
️️️️
Ф. Бардсли
ГОЛ! 1:0!
М. Гуйе
18'
Желтая карточка
Л. Каттермол
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
21
Леон Осман
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Денис Стракуалурси
АП
99
Магайе Гуйе
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЛЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
6
Ли Каттермол
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
8
Дэвид Воган
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
16
Джеймс МакКлин
ЦФ
29
Стефан Сессеньон
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Сандерленд
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
21
Осман
5
Хейтинга
19
Ягиелка
2
Хибберт
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
99
Гуйе
11
Стракуалурси
24
МакФадден
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Каттермол
6
Тернер
6
Килгаллон
8
Гарднер
7
Ларссон
4
Коулбэк
8
Воган
29
Сессеньон
16
МакКлин
18
Невилл
23
Коулмен
23
Коулмен
18
Невилл
24
МакФадден
87
Дренте
87
Дренте
24
МакФадден
25
Феллайни
28
Аничебе
28
Аничебе
25
Феллайни
27
Бардсли
15
Ричардсон
15
Ричардсон
27
Бардсли
6
Килгаллон
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
6
Килгаллон
8
Воган
13
Уикхэм
13
Уикхэм
8
Воган
Остались в запасе
Эвертон
Сандерленд
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Уэйн Бридж
ЛЗ
16
Сотириос Кириакос
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Эвертон - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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