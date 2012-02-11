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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Челси
Эвертон - Челси: обзор матча 11 февраля 2012
Эвертон
11.02.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Челси
6'
С. Пиенаар
72'
Д. Стракуалурси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Челси
Замена
Ш. Даффи
️️️️
Д. Стракуалурси
+3
Замена
Т. Хибберт
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Х. Мата
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
Травма
Э. Коул
Замена
Р. Дренте
️️️️
С. Пиенаар
ГОЛ! 2:0!
Д. Стракуалурси
Пас отдал
Л. Донован
Замена
Ф. Малуда
️️️️
М. Эссьен
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ж. Босингва
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
ГОЛ! 1:0!
С. Пиенаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
20
Стивен Пиенаар
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
10
Лэндон Донован
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
64
Хуан Мата
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
4-4-1-1
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
5
Хейтинга
18
Невилл
20
Пиенаар
25
Феллайни
24
Гибсон
10
Донован
17
Кэхилл
11
Стракуалурси
4-3-1-2
1
Чех
3
Босингва
4
Луис
20
Иванович
3
Коул
2
Эссьен
14
Мейрелеш
8
Лэмпард
64
Мата
15
Старридж
9
Торрес
11
Стракуалурси
25
Даффи
25
Даффи
11
Стракуалурси
24
Гибсон
2
Хибберт
2
Хибберт
24
Гибсон
20
Пиенаар
87
Дренте
87
Дренте
20
Пиенаар
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
2
Эссьен
13
Малуда
13
Малуда
2
Эссьен
64
Мата
9
Лукаку
9
Лукаку
64
Мата
Остались в запасе
Эвертон
Челси
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
6
Росс Баркли
ЦП
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Эвертон - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:40 (прямая)
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