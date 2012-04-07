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Норвич Сити - Эвертон
Норвич Сити - Эвертон: обзор матча 07 апреля 2012
Норвич Сити
07.04.2012, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Эвертон
39'
Д. Хаусон
76'
Г. Холт
22'
Н. Елавич
61'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Эвертон
Замена
Э. Крофтс
️️️️
В. Хулахан
+3
Замена
В. Аничебе
️️️️
Т. Кэхилл
ГОЛ! 2:2!
Г. Холт
Пас отдал
А. Уилбрехэм
Замена
С. Морисон
️️️️
А. Друри
Желтая карточка
М. Феллайни
Замена
К. Ноутон
️️️️
Д. Фокс
ГОЛ! 1:2!
Н. Елавич
Пас отдал
С. Пиенаар
Желтая карточка
С. Пиенаар
Замена
М. Феллайни
️️️️
Ф. Невилл
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Гуйе
ГОЛ! 1:1!
Д. Хаусон
Пас отдал
В. Хулахан
Желтая карточка
Л. Бэйнс
ГОЛ! 0:1!
Н. Елавич
Пас отдал
Ф. Ягиелка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
3
Адам Друри
ЛЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
19
Эллиотт Уорд
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
15
Дэвид Фокс
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
27
Грант Холт
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
18
Фил Невилл
ЛП
20
Стивен Пиенаар
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Тим Кэхилл
АП
99
Магайе Гуйе
ПП
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Норвич Сити
31
Джед Стир
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
20
Стив Морисон
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
4-5-1
26
Радди
3
Друри
19
Уорд
6
Беннетт
16
Мартин
16
Сурман
17
Беннетт
14
Хулахан
16
Хаусон
15
Фокс
27
Холт
4-4-1-1
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
19
Ягиелка
3
Бэйнс
99
Гуйе
20
Пиенаар
24
Гибсон
18
Невилл
17
Кэхилл
18
Елавич
15
Фокс
26
Ноутон
26
Ноутон
15
Фокс
14
Хулахан
48
Крофтс
48
Крофтс
14
Хулахан
3
Друри
20
Морисон
20
Морисон
3
Друри
99
Гуйе
23
Коулмен
23
Коулмен
99
Гуйе
18
Невилл
25
Феллайни
25
Феллайни
18
Невилл
17
Кэхилл
28
Аничебе
28
Аничебе
17
Кэхилл
Остались в запасе
Норвич Сити
Эвертон
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
4
Брэдли Джонсон
ЦП
18
Аарон Уилбрехэм
ЦФ
11
Симеон Джексон
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Норвич Сити - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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