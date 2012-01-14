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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Эвертон
Астон Вилла - Эвертон: обзор матча 14 января 2012
Астон Вилла
14.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
56'
Д. Бент
69'
В. Аничебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Эвертон
Желтая карточка
М. Олбрайтон
Замена
Д. Стракуалурси
️️️️
Л. Саа
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Д. Гибсон
Замена
Р. Кин
️️️️
С. Уорнок
ГОЛ! 1:1!
В. Аничебе
Пас отдал
Л. Донован
Замена
В. Аничебе
️️️️
Р. Дренте
ГОЛ! 1:0!
Д. Бент
Пас отдал
С. Айрленд
Желтая карточка
М. Феллайни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
22
Ричард Данн
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
19
Стилян Петров
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
18
Фил Невилл
ПЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
17
Тим Кэхилл
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Лэндон Донован
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
7
Робби Кин
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
99
Магайе Гуйе
ПП
11
Денис Стракуалурси
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
3-2-3-2
24
Гивен
39
Коллинс
26
Кларк
21
Хаттон
3
Уорнок
22
Данн
19
Петров
7
Айрленд
11
Олбрайтон
10
Бент
11
Агбонлахор
4-5-1
1
Ховард
18
Невилл
5
Хейтинга
25
Даффи
3
Бэйнс
10
Донован
24
Гибсон
17
Кэхилл
25
Феллайни
87
Дренте
28
Саа
3
Уорнок
7
Кин
7
Кин
3
Уорнок
24
Гибсон
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
24
Гибсон
28
Саа
11
Стракуалурси
11
Стракуалурси
28
Саа
87
Дренте
28
Аничебе
28
Аничебе
87
Дренте
Остались в запасе
Астон Вилла
Эвертон
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Главный тренер
Алекс Маклиш
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
3
Карлос Куэльяр
ЦЗ
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
99
Магайе Гуйе
ПП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Главный тренер
Алекс Маклиш
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Астон Вилла - Эвертон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
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