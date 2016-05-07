Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стивен Добби - статистика

Завершил карьеру
5 декабря 1982 (43), Глазго
#23 | Нападающий
173 см | 65 кг
Шотландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болтон
23
4
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Фулхэм
1 : 0
07.05.2016
Болтон
85' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Болтон
1 : 0
30.04.2016
Халл Сити
59' - 90'
65'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Кардифф
2 : 1
23.04.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Болтон
0 : 0
19.04.2016
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Болтон
1 : 2
16.04.2016
Мидлсбро
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Дерби Каунти
4 : 1
09.04.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Болтон
0 : 1
02.04.2016
Рединг
1' - 30'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Болтон
1 : 2
12.03.2016
Престон
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Болтон
2 : 2
08.03.2016
Ипсвич Таун
84' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Лидс
2 : 1
05.03.2016
Болтон
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Болтон
1 : 2
27.02.2016
Бернли
82' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
23.02.2016
Болтон
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Болтон
1 : 1
20.02.2016
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Брайтон
3 : 2
13.02.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Болтон
2 : 1
06.02.2016
Ротерхэм
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Вулверхэмптон
2 : 2
02.02.2016
Болтон
83' - 90'
89'
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Болтон
3 : 1
23.01.2016
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Ноттингем Форест
3 : 0
16.01.2016
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Болтон
0 : 2
02.01.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Болтон
1 : 0
28.12.2015
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Болтон
2 : 2
19.12.2015
Фулхэм
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
2 : 2
15.12.2015
Болтон
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Халл Сити
1 : 0
12.12.2015
Болтон
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Болтон
2 : 3
05.12.2015
Кардифф
69' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Болтон
1 : 1
30.11.2015
Брентфорд
90' - 90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
0 : 0
07.11.2015
Бристоль Сити
1' - 46'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
1 : 1
24.10.2015
Лидс
46' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
0 : 1
20.10.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
2 : 0
17.10.2015
Болтон
83' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 3
03.10.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Болтон
2 : 2
26.09.2015
Брайтон
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
19.09.2015
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Болтон
0 : 0
15.09.2015
Шеффилд Уэнсдэй
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Болтон
2 : 1
12.09.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Блэкберн
0 : 0
28.08.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Болтон
1 : 1
22.08.2015
Ноттингем Форест
90' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 0
18.08.2015
Болтон
80' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Мидлсбро
3 : 0
15.08.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Болтон
0 : 0
08.08.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Главные новости
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
2
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
7
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
12
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
7
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+