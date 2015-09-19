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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Болтон
Хаддерсфилд Таун - Болтон: обзор матча 19 сентября 2015
Хаддерсфилд Таун
19.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
4 : 1
Завершен
Болтон
45+1'
Э. Хьюс
51'
М. Карайол
74'
Э. Хьюс
83'
Д. Линч
3'
Л. Фини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Болтон
90'
Замена
А. Финни
️️️️
С. Добби
89'
Вторая желтая
Дерик
Замена
Н. Уэллс
️️️️
И. Миллер
87'
83'
Желтая карточка
М. Дэйвис
ГОЛ! 4:1!
Д. Линч
83'
Замена
М. Патерсон
️️️️
М. Карайол
82'
79'
Желтая карточка
Н. Даннс
Замена
Д. Хогг
️️️️
Э. Хьюс
78'
ГОЛ! 3:1!
Э. Хьюс
Пас отдал
М. Карайол
74'
63'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Силва
55'
Желтая карточка
Дерик
ГОЛ! 2:1!
М. Карайол
Пас отдал
Э. Хьюс
51'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хьюс
Пас отдал
Г. Банн
45'
+1
10'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Э. Хески
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Фини
Пас отдал
Д. Мокси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
19
Эмил Хески
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
10
Мартин Патерсон
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
36
Алекс Финни
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
2-3-1-3
31
Стир
3
Дэвидсон
6
Линч
33
Банн
4
Уайтхэд
44
Хьюс
29
Карайол
25
Уорд
9
Сканнелл
11
Миллер
4-4-1-1
13
Амос
38
Уилсон
2
Жуано
13
Дерик
21
Мокси
23
Добби
24
Фини
16
Дэйвис
31
Даннс
11
Силва
19
Хески
44
Хьюс
6
Хогг
6
Хогг
44
Хьюс
29
Карайол
10
Патерсон
10
Патерсон
29
Карайол
11
Миллер
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Миллер
11
Силва
42
Уокер
42
Уокер
11
Силва
23
Добби
36
Финни
36
Финни
23
Добби
19
Хески
14
Мадин
14
Мадин
19
Хески
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Болтон
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
13
Поль Рачубка
ВР
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
26
Ллойд Эллинсон
ВР
2
Том Смит
ПЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Джо Лолли
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Болтон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Тревор Кеттл
(Беркшир)
Стадион:
Джон Смит'с
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