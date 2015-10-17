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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бернли - Болтон
Бернли - Болтон: обзор матча 17 октября 2015
Бернли
17.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 0
Завершен
Болтон
56'
А. Грэй
68'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Болтон
88'
Желтая карточка
Д. Дерви
Замена
К. Лонг
️️️️
А. Грэй
87'
Желтая карточка
Т. Дариква
83'
83'
Замена
С. Добби
️️️️
В. Силва
71'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
69'
Замена
Э. Хески
️️️️
Н. Даннс
ГОЛ! 2:0!
А. Грэй
Пас отдал
С. Эрфилд
68'
66'
Желтая карточка
Н. Даннс
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
63'
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
56'
36'
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Д. Спиринг
Желтая карточка
Д. Бартон
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
4-3-3
22
Хитон
5
Кин
15
Ми
2
Дариква
4
Дафф
3
Джонс
37
Эрфилд
8
Бартон
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
4-4-1-1
13
Амос
13
Дерик
25
Дерви
31
Уитер
20
Касадо
31
Даннс
8
Спиринг
24
Фини
15
Прэтли
11
Силва
14
Мадин
45
Грэй
13
Лонг
13
Лонг
45
Грэй
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
8
Спиринг
16
Дэйвис
16
Дэйвис
8
Спиринг
11
Силва
23
Добби
23
Добби
11
Силва
31
Даннс
19
Хески
19
Хески
31
Даннс
Остались в запасе
Бернли
Болтон
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
10
Макс Клейтон
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
Остались в запасе
10
Макс Клейтон
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Бернли - Болтон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Скотт
(Оксфордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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