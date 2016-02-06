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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Ротерхэм
Болтон - Ротерхэм: обзор матча 06 февраля 2016
Болтон
06.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
2 : 1
Завершен
Ротерхэм
2'
Д. Спиринг
90'
К. Вулери
90+2'
К. Вулери
43'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Ротерхэм
90'
+4
Замена
М. Дербишир
️️️️
Э. Шайнни
ГОЛ! 3:1!
К. Вулери
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Вулери
90'
88'
Желтая карточка
Д. Ньюэлл
Замена
С. Добби
️️️️
Д. Прэтли
84'
Замена
К. Вулери
️️️️
В. Силва
81'
76'
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
Д. Уорд
69'
Замена
П. Грин
️️️️
К. Бурк
Замена
Л. Троттер
️️️️
Э. Хески
64'
63'
Желтая карточка
Д. Мэтток
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Бурк
Пас отдал
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
Д. Спиринг
Пас отдал
М. Дэйвис
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
19
Эмил Хески
ЦФ
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
18
Грант Уорд
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Редферн
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Ротерхэм
13
Алекс Кэйрнс
ВР
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Пол Грин
АП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
3-5-1-1
13
Амос
21
Мокси
6
Холдинг
25
Дерви
15
Прэтли
16
Дэйвис
8
Спиринг
16
Вела
24
Фини
11
Силва
19
Хески
4-4-1-1
1
Камп
16
Ричардсон
5
Броудфут
3
Мэтток
6
Вуд
21
Смолвуд
11
Ньюэлл
18
Уорд
14
Бурк
22
Шайнни
25
Уорд
11
Силва
11
Вулери
11
Вулери
11
Силва
19
Хески
17
Троттер
17
Троттер
19
Хески
15
Прэтли
23
Добби
23
Добби
15
Прэтли
14
Бурк
11
Грин
11
Грин
14
Бурк
25
Уорд
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
25
Уорд
22
Шайнни
27
Дербишир
27
Дербишир
22
Шайнни
Остались в запасе
Болтон
Ротерхэм
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
Остались в запасе
20
Фарренд Роусон
ЦЗ
13
Алекс Кэйрнс
ВР
26
Аймен Белаид
ЦП
Главный тренер
Нил Редферн
Статистика матча Болтон - Ротерхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Рибок
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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