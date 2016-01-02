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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Хаддерсфилд Таун
Болтон - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 02 января 2016
Болтон
02.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 2
Завершен
Хаддерсфилд Таун
61'
Д. Лолли
87'
М. Карайол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Хаддерсфилд Таун
88'
Замена
️️️️
Э. Хьюс
87'
ГОЛ! 0:2!
М. Карайол
85'
Замена
М. Карайол
️️️️
Г. Банн
81'
Желтая карточка
М. Хадсон
Желтая карточка
Д. Вела
74'
Замена
В. Силва
️️️️
Р. Холдинг
67'
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лолли
46'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Ш. Сканнелл
Желтая карточка
Д. Прэтли
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
10
Кайл Демпси
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-4-2
13
Амос
21
Мокси
2
Жуано
6
Холдинг
31
Уитер
24
Фини
15
Прэтли
16
Вела
16
Дэйвис
14
Мадин
20
Клоу
4-3-3
31
Стир
2
Смит
6
Линч
5
Хадсон
33
Чилвел
33
Банн
44
Хьюс
6
Хогг
9
Сканнелл
11
Лолли
21
Уэллс
6
Холдинг
11
Силва
11
Силва
6
Холдинг
33
Банн
29
Карайол
29
Карайол
33
Банн
9
Сканнелл
35
Патерсон
35
Патерсон
9
Сканнелл
Остались в запасе
Болтон
Хаддерсфилд Таун
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
10
Кайл Демпси
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Болтон - Хаддерсфилд Таун
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Энди Хайнс
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Рибок
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Болтон
Хаддерсфилд Таун
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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