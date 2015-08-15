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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Болтон
Мидлсбро - Болтон: обзор матча 15 августа 2015
Мидлсбро
15.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
7'
Д. Фаббрини
16'
Кике
32'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидлсбро - Болтон
Замена
Д. Наджент
️️️️
Кике
83'
79'
Замена
Л. Уилсон
️️️️
Р. Холдинг
Замена
А. Форшоу
️️️️
А. Адома
74'
70'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Л. Фини
Замена
К. Стуани
️️️️
Д. Фаббрини
64'
46'
Замена
З. Клоу
️️️️
Д. Спиринг
ГОЛ! 3:0!
Кике
32'
ГОЛ! 2:0!
Кике
Пас отдал
Д. Фаббрини
16'
ГОЛ! 1:0!
Д. Фаббрини
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Адам Клэйтон
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
28
Адам Форшоу
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Болтон
34
Росс Фицсимонс
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
26
Калас
4
Айяла
7
Клэйтон
37
Адома
19
Даунинг
7
Лидбиттер
19
Кике
31
Фаббрини
10
Нсуе
4-5-1
13
Амос
2
Жуано
25
Дерви
6
Холдинг
21
Мокси
31
Даннс
16
Дэйвис
8
Спиринг
24
Фини
16
Вела
19
Хески
37
Адома
28
Форшоу
28
Форшоу
37
Адома
31
Фаббрини
7
Стуани
7
Стуани
31
Фаббрини
19
Кике
35
Наджент
35
Наджент
19
Кике
6
Холдинг
38
Уилсон
38
Уилсон
6
Холдинг
24
Фини
42
Уокер
42
Уокер
24
Фини
8
Спиринг
20
Клоу
20
Клоу
8
Спиринг
Остались в запасе
Мидлсбро
Болтон
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Главный тренер
Айтор Каранка
34
Росс Фицсимонс
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Остались в запасе
25
Томас Мехиас
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Остались в запасе
34
Росс Фицсимонс
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Мидлсбро - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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