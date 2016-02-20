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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
Болтон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 20 февраля 2016
Болтон
20.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
1 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
69'
З. Клоу
90'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
Пас отдал
М. Луонго
Замена
Н. Даннс
️️️️
З. Клоу
84'
80'
Замена
Т. Чери
️️️️
К. Хенри
74'
Замена
С. Полтер
️️️️
Д. Макки
ГОЛ! 1:0!
З. Клоу
Пас отдал
Д. Мокси
69'
62'
Замена
Н. Эль-Хайяти
️️️️
Д. Хойлетт
60'
Желтая карточка
М. Луонго
Замена
Г. Мадин
️️️️
Э. Хески
53'
21'
Желтая карточка
К. Хенри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-5-2
13
Амос
21
Мокси
6
Холдинг
25
Дерви
15
Прэтли
16
Дэйвис
8
Спиринг
16
Вела
24
Фини
19
Хески
20
Клоу
4-5-1
12
Смитис
24
Перч
24
Холл
5
Онуоха
15
Кончески
25
Филлипс
30
Хойлетт
20
Хенри
12
Макки
21
Луонго
14
Вашингтон
20
Клоу
31
Даннс
31
Даннс
20
Клоу
19
Хески
14
Мадин
14
Мадин
19
Хески
20
Хенри
9
Чери
9
Чери
20
Хенри
30
Хойлетт
19
Эль-Хайяти
19
Эль-Хайяти
30
Хойлетт
12
Макки
91
Полтер
91
Полтер
12
Макки
Остались в запасе
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
33
Габриэле Анджелла
ЦЗ
42
Майкл Петрассо
ЦП
28
Даниэл Тошер
ЦП
Главный тренер
Джимми Флойд Хассельбайнк
Статистика матча Болтон - Куинз Парк Рейнджерс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Рибок
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