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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Болтон
Брайтон - Болтон: обзор матча 13 февраля 2016
Брайтон
13.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
3 : 2
Завершен
Болтон
11'
Д. Мерфи
43'
Т. Хемед
58'
Б. Каял
22'
Э. Хески
52'
Д. Спиринг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Болтон
89'
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Спиринг
84'
Замена
К. Вулери
️️️️
М. Дэйвис
82'
Желтая карточка
Д. Вела
Замена
К. Луалуа
️️️️
Б. Замора
75'
Замена
И. Кальдерон
️️️️
Л. Риджуэлл
70'
66'
Замена
З. Клоу
️️️️
В. Силва
ГОЛ! 3:2!
Б. Каял
Пас отдал
Т. Хемед
58'
52'
ГОЛ! 2:2!
Д. Спиринг
Желтая карточка
А. Кноккарт
51'
ГОЛ! 2:1!
Т. Хемед
Пас отдал
Б. Замора
43'
22'
ГОЛ! 1:1!
Э. Хески
Пас отдал
В. Силва
ГОЛ! 1:0!
Д. Мерфи
Пас отдал
Б. Каял
11'
Желтая карточка
Д. Стивенс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
18
Джейми Мерфи
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Болтон
13
Бен Амос
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
19
Эмил Хески
ЦФ
Брайтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
25
Казенга Луалуа
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
36
Алекс Финни
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
4-2-1-3
13
Стокдейл
5
Данк
24
Риджуэлл
6
Голдсон
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
93
Кноккарт
10
Хемед
25
Замора
18
Мерфи
3-5-1-1
13
Амос
25
Дерви
6
Холдинг
13
Дерик
15
Прэтли
8
Спиринг
24
Фини
16
Вела
16
Дэйвис
11
Силва
19
Хески
25
Замора
25
Луалуа
25
Луалуа
25
Замора
24
Риджуэлл
14
Кальдерон
14
Кальдерон
24
Риджуэлл
16
Дэйвис
11
Вулери
11
Вулери
16
Дэйвис
8
Спиринг
31
Даннс
31
Даннс
8
Спиринг
11
Силва
20
Клоу
20
Клоу
11
Силва
Остались в запасе
Брайтон
Болтон
16
Каспер Энкегрен
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
16
Каспер Энкегрен
ВР
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Остались в запасе
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Брайтон - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Фалмер
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