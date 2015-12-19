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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Фулхэм
Болтон - Фулхэм: обзор матча 19 декабря 2015
Болтон
19.12.2015, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Фулхэм
61'
З. Клоу
74'
З. Клоу
28'
Л. Гарбатт
85'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Фулхэм
Замена
С. Добби
️️️️
Г. Мадин
88'
85'
ГОЛ! 2:2!
Р. МакКормак
Замена
Э. Хески
️️️️
З. Клоу
80'
78'
Замена
Д. О'Хара
️️️️
С. Паркер
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Спиринг
75'
ГОЛ! 2:1!
З. Клоу
Пас отдал
Л. Фини
74'
64'
Замена
К. Вудроу
️️️️
М. Дембеле
64'
Замена
Б. Прингл
️️️️
Л. Гарбатт
ГОЛ! 1:1!
З. Клоу
Пас отдал
М. Дэйвис
61'
53'
Желтая карточка
Р. Стирмен
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гарбатт
Пас отдал
Р. МакКормак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
8
Скотт Паркер
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
18
Бен Прингл
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
12
Кали Вудроу
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
4-4-2
13
Амос
21
Мокси
31
Уитер
6
Холдинг
2
Жуано
15
Прэтли
8
Спиринг
24
Фини
16
Дэйвис
14
Мадин
20
Клоу
3-2-3-2
22
Лонерган
29
Гарбатт
3
Рим
19
Стирмен
6
Ричардс
33
Берн
16
Хиндман
20
Качаниклич
8
Паркер
9
Дембеле
44
МакКормак
8
Спиринг
31
Даннс
31
Даннс
8
Спиринг
14
Мадин
23
Добби
23
Добби
14
Мадин
20
Клоу
19
Хески
19
Хески
20
Клоу
8
Паркер
23
О'Хара
23
О'Хара
8
Паркер
29
Гарбатт
18
Прингл
18
Прингл
29
Гарбатт
9
Дембеле
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Дембеле
Остались в запасе
Болтон
Фулхэм
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Остались в запасе
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
10
Том Кэрни
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Статистика матча Болтон - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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