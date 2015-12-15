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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Болтон
Чарльтон - Болтон: обзор матча 15 декабря 2015
Чарльтон
15.12.2015, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 21 тур
2 : 2
Завершен
Болтон
1'
А. Лукман
26'
А. Лукман
32'
Э. Хески
42'
Д. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Болтон
Желтая карточка
Э. Ба
90'
+6
90'
+4
Замена
С. Добби
️️️️
З. Клоу
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Джексон
80'
75'
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Вела
Замена
Э. Ба
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
70'
70'
Желтая карточка
Д. Спиринг
66'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Э. Хески
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Лукман
60'
Желтая карточка
Р. Гоочаннеиджад
45'
42'
ГОЛ! 2:2!
Д. Вела
Желтая карточка
Г. Леннон
36'
32'
ГОЛ! 2:1!
Э. Хески
Пас отдал
Л. Фини
ГОЛ! 2:0!
А. Лукман
Пас отдал
Г. Леннон
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Лукман
Пас отдал
Р. Важ Те
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
12
Алу Диарра
ЦП
4
Джонни Джексон
ЦП
24
Джордан Кузинс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
11
Адемола Лукман
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Гай Лузон
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
7
Эль-Хаджи Ба
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
42
Том Уокер
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
3-4-1-2
30
Хендерсон
26
Леннон
17
Холмс-Деннис
20
Солли
12
Диарра
4
Джексон
24
Кузинс
7
Гудмундссон
12
Важ Те
16
Гоочаннеиджад
11
Лукман
4-4-2
13
Амос
2
Жуано
31
Уитер
6
Холдинг
21
Мокси
24
Фини
16
Вела
8
Спиринг
16
Дэйвис
20
Клоу
19
Хески
7
Гудмундссон
7
Ба
7
Ба
7
Гудмундссон
11
Лукман
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Лукман
4
Джексон
9
Грант
9
Грант
4
Джексон
20
Клоу
23
Добби
23
Добби
20
Клоу
16
Вела
31
Даннс
31
Даннс
16
Вела
19
Хески
14
Мадин
14
Мадин
19
Хески
Остались в запасе
Чарльтон
Болтон
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
Главный тренер
Гай Лузон
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
Остались в запасе
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Гай Лузон
Статистика матча Чарльтон - Болтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Грэм Хорвуд
(Бедфордшир)
Стадион:
Вэлли
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