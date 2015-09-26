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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Брайтон
Болтон - Брайтон: обзор матча 26 сентября 2015
Болтон
26.09.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 2
Завершен
Брайтон
41'
Н. Даннс
90+4'
Г. Мадин
31'
Д. Стивенс
35'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Брайтон
ГОЛ! 2:2!
Г. Мадин
Пас отдал
Л. Фини
90'
+4
Замена
Д. Спиринг
️️️️
Н. Даннс
86'
Замена
Т. Уокер
️️️️
М. Клейтон
84'
79'
Замена
И. Кальдерон
️️️️
С. Бэлдок
75'
Красная карточка
Д. Мерфи
72'
Замена
С. Мач
️️️️
Бруно
Замена
С. Добби
️️️️
В. Силва
71'
60'
Замена
Р. Инс
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Б. Амос
54'
53'
Желтая карточка
Б. Каял
ГОЛ! 1:2!
Н. Даннс
41'
35'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Л. Росеньор
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стивенс
Пас отдал
Б. Замора
15'
Желтая карточка
Г. Грир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
10
Макс Клейтон
ЦФ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
3
Гордон Грир
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
18
Джейми Мерфи
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
36
Алекс Финни
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
42
Том Уокер
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
7
Солли Мач
ПВ
4-3-1-2
13
Амос
21
Мокси
2
Жуано
31
Уитер
24
Писано
16
Дэйвис
31
Даннс
24
Фини
11
Силва
14
Мадин
10
Клейтон
3-2-2-3
13
Стокдейл
2
Хюнемайер
23
Росеньор
3
Грир
2
Бруно
13
Бонг
7
Каял
16
Стивенс
9
Бэлдок
25
Замора
18
Мерфи
10
Клейтон
42
Уокер
42
Уокер
10
Клейтон
11
Силва
23
Добби
23
Добби
11
Силва
31
Даннс
8
Спиринг
8
Спиринг
31
Даннс
2
Бруно
7
Мач
7
Мач
2
Бруно
25
Замора
31
Инс
31
Инс
25
Замора
9
Бэлдок
14
Кальдерон
14
Кальдерон
9
Бэлдок
Остались в запасе
Болтон
Брайтон
11
Каин Вулери
ЛВ
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
16
Джош Вела
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
36
Алекс Финни
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
16
Джош Вела
ЦП
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
Статистика матча Болтон - Брайтон
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Хэйвуд
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Рибок
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