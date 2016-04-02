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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Рединг
Болтон - Рединг: обзор матча 02 апреля 2016
Болтон
02.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
90'
О. Джон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Рединг
90'
+1
Желтая карточка
О. Джон
90'
ГОЛ! 0:1!
О. Джон
Пас отдал
О. Норвуд
Замена
Э. Хески
️️️️
З. Клоу
89'
Желтая карточка
Д. Прэтли
85'
74'
Желтая карточка
С. Куинн
71'
Замена
С. Кокс
️️️️
М. Выдра
Замена
Н. Даннс
️️️️
К. Вулери
68'
61'
Замена
О. Джон
️️️️
Л. Пиазон
40'
Желтая карточка
К. Гантер
Замена
Л. Троттер
️️️️
С. Добби
30'
27'
Желтая карточка
Я. Керморган
23'
Пенальти не реализован!
М. Выдра
Красная карточка
Р. Холдинг
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
48
Найал Мейхер
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Джош Вела
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
49
Алекс Самизаде
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Рединг
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
8
Алекс
АП
15
Ола Джон
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Амос
31
Уитер
6
Холдинг
13
Дерик
21
Мокси
48
Мейхер
16
Вела
15
Прэтли
23
Добби
11
Вулери
20
Клоу
3-4-1-2
26
Аль-Хабси
2
Гантер
5
Купер
5
МакШейн
10
Норвуд
19
Уильямс
21
Обита
23
Куинн
12
Пиазон
11
Выдра
29
Керморган
11
Вулери
31
Даннс
31
Даннс
11
Вулери
23
Добби
17
Троттер
17
Троттер
23
Добби
20
Клоу
19
Хески
19
Хески
20
Клоу
12
Пиазон
15
Джон
15
Джон
12
Пиазон
11
Выдра
10
Кокс
10
Кокс
11
Выдра
Остались в запасе
Болтон
Рединг
49
Алекс Самизаде
ЦФ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Остались в запасе
49
Алекс Самизаде
ЦФ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
8
Алекс
АП
31
Джонатан Бонд
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
3
Эндрю Тэйлор
ЦЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
Главный тренер
Брайан МакДермотт
Статистика матча Болтон - Рединг
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Рибок
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