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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Болтон
Дерби Каунти - Болтон: обзор матча 09 апреля 2016
Дерби Каунти
09.04.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
4 : 1
Завершен
Болтон
13'
Д. Расселл
38'
Т. Инс
69'
Д. Баттерфилд
77'
Д. Расселл
73'
З. Клоу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Болтон
Замена
А. Вайманн
️️️️
Т. Инс
89'
Замена
У. Хьюз
️️️️
Д. Баттерфилд
87'
Желтая карточка
Д. Торне
81'
ГОЛ! 4:1!
Д. Расселл
Пас отдал
Т. Инс
77'
73'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
З. Клоу
ГОЛ! 3:0!
Д. Баттерфилд
Пас отдал
Д. Расселл
69'
64'
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Д. Вела
63'
Желтая карточка
Д. Мокси
45'
Замена
Э. Хески
️️️️
Л. Троттер
ГОЛ! 2:0!
Т. Инс
Пас отдал
Д. Расселл
38'
21'
Желтая карточка
Д. Вела
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
34
Джордж Торне
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
29
Маркус Ольссон
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
19
Джейкоб Баттерфилд
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
17
Лайам Троттер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
20
Зак Клоу
ЦФ
Дерби Каунти
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
48
Найал Мейхер
ЦЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-5-1-1
33
Карсон
5
Шекелл
29
Кристи
36
Кио
77
Расселл
29
Ольссон
7
Брайсон
19
Баттерфилд
10
Инс
34
Торне
18
Мартин
4-4-1-1
13
Амос
13
Дерик
31
Уитер
6
Холдинг
21
Мокси
15
Прэтли
31
Даннс
16
Вела
17
Троттер
11
Вулери
20
Клоу
19
Баттерфилд
19
Хьюз
19
Хьюз
19
Баттерфилд
10
Инс
18
Вайманн
18
Вайманн
10
Инс
16
Вела
16
Дэйвис
16
Дэйвис
16
Вела
17
Троттер
19
Хески
19
Хески
17
Троттер
Остались в запасе
Дерби Каунти
Болтон
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Главный тренер
Даррен Уоссол
48
Найал Мейхер
ЦЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
1
Джонатан Митчелл
ВР
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
6
Джейми Хансон
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
9
Ник Блекмэн
ЦФ
Остались в запасе
48
Найал Мейхер
ЦЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Поль Рачубка
ВР
23
Стивен Добби
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Даррен Уоссол
Статистика матча Дерби Каунти - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Энди Вулмер
(Нортгемптоншир)
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
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