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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Лидс
Болтон - Лидс: обзор матча 24 октября 2015
Болтон
24.10.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 13 тур
1 : 1
Завершен
Лидс
32'
Ш. Амеоби
71'
М. Антенуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Лидс
87'
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Кук
Замена
Д. Дерви
️️️️
Н. Даннс
79'
74'
Замена
У. Бакли
️️️️
С. Даллас
Красная карточка
П. Жуано
71'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Антенуччи
46'
Замена
А. Моуатт
️️️️
Л. Мерфи
Замена
С. Добби
️️️️
М. Дэйвис
46'
38'
Желтая карточка
С. Бирам
ГОЛ! 1:0!
Ш. Амеоби
32'
Замена
Ш. Амеоби
️️️️
Г. Мадин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Льюис Кук
ЦП
7
Люк Мерфи
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
25
Дориан Дерви
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Лидс
30
Чарли Хортон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
11
Уилльям Бакли
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
4-5-1
13
Амос
20
Касадо
2
Жуано
31
Уитер
13
Дерик
15
Прэтли
16
Дэйвис
16
Вела
24
Фини
31
Даннс
14
Мадин
3-2-3-2
16
Сильвестри
15
Даллас
14
Бамба
6
Купер
3
Бирам
28
Берарди
10
Кук
7
Мерфи
15
Адейеми
7
Антенуччи
9
Вуд
31
Даннс
25
Дерви
25
Дерви
31
Даннс
16
Дэйвис
23
Добби
23
Добби
16
Дэйвис
14
Мадин
26
Амеоби
26
Амеоби
14
Мадин
10
Кук
27
Филлипс
27
Филлипс
10
Кук
7
Мерфи
20
Моуатт
20
Моуатт
7
Мерфи
15
Даллас
11
Бакли
11
Бакли
15
Даллас
Остались в запасе
Болтон
Лидс
42
Том Уокер
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
33
Филип Твардзик
ЦП
30
Чарли Хортон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
42
Том Уокер
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
13
Поль Рачубка
ВР
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
30
Чарли Хортон
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Болтон - Лидс
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Рибок
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