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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Болтон
Ноттингем Форест - Болтон: обзор матча 16 января 2016
Ноттингем Форест
16.01.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
3 : 0
Завершен
Болтон
12'
Н. Оливейра (П)
16'
К. Бурк
83'
Д. Уорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Болтон
Замена
Р. Мендес
️️️️
К. Бурк
90'
88'
Замена
К. Вулери
️️️️
В. Силва
Замена
К. Коэн
️️️️
Р. Теше
86'
ГОЛ! 3:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Б. Осборн
83'
Замена
Т. Уокер
️️️️
Н. Оливейра
70'
63'
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Уитер
58'
Желтая карточка
Д. Мокси
ГОЛ! 2:0!
К. Бурк
Пас отдал
Д. Уорд
16'
12'
Замена
П. Рачубка
️️️️
Д. Вела
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Оливейра
12'
11'
Красная карточка
Б. Амос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
16
Джейми Уорд
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Крис Коэн
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
19
Тайлер Уокер
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
31
Нейл Даннс
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
4-4-2
24
Де Врис
5
Йокич
28
Мансьенн
5
Миллс
2
Личай
23
Осборн
8
Теше
14
Бурк
20
Гарднер
7
Оливейра
16
Уорд
4-4-1-1
13
Амос
6
Холдинг
31
Уитер
25
Дерви
21
Мокси
24
Фини
17
Троттер
15
Прэтли
16
Вела
11
Силва
14
Мадин
8
Теше
8
Коэн
8
Коэн
8
Теше
14
Бурк
20
Мендес
20
Мендес
14
Бурк
7
Оливейра
19
Уокер
19
Уокер
7
Оливейра
11
Силва
11
Вулери
11
Вулери
11
Силва
16
Вела
13
Рачубка
13
Рачубка
16
Вела
31
Уитер
31
Даннс
31
Даннс
31
Уитер
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Болтон
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Остались в запасе
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Ноттингем Форест - Болтон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Эдди Илдертон
(Тайн-энд-Уир)
Стадион:
Сити Граунд
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