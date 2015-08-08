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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Дерби Каунти
Болтон - Дерби Каунти: обзор матча 08 августа 2015
Болтон
08.08.2015, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 1 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Дерби Каунти
90'
+2
Желтая карточка
Д. Торне
Замена
Л. Троттер
️️️️
Д. Прэтли
90'
+2
Вторая желтая
Д. Спиринг
86'
Замена
Э. Хески
️️️️
З. Клоу
73'
67'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Расселл
Желтая карточка
Д. Спиринг
47'
33'
Замена
Р. Шоттон
️️️️
У. Хьюз
21'
Замена
Д. Хендрик
️️️️
К. Брайсон
Желтая карточка
Л. Уилсон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Дерби Каунти
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
19
Уилл Хьюз
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
34
Джордж Торне
ЦП
7
Крэйг Брайсон
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Болтон
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
17
Лайам Троттер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
Дерби Каунти
13
Ли Грант
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Даррен Бент
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
4-4-2
13
Амос
21
Мокси
2
Жуано
25
Дерви
38
Уилсон
15
Прэтли
31
Даннс
24
Фини
8
Спиринг
20
Клоу
14
Мадин
4-5-1
33
Карсон
5
Шекелл
36
Кио
22
Бэйрд
3
Уорнок
19
Хьюз
34
Торне
7
Брайсон
77
Расселл
10
Инс
18
Мартин
15
Прэтли
17
Троттер
17
Троттер
15
Прэтли
20
Клоу
19
Хески
19
Хески
20
Клоу
19
Хьюз
5
Шоттон
5
Шоттон
19
Хьюз
7
Брайсон
29
Хендрик
29
Хендрик
7
Брайсон
77
Расселл
18
Вайманн
18
Вайманн
77
Расселл
Остались в запасе
Болтон
Дерби Каунти
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
34
Росс Фицсимонс
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
13
Ли Грант
ВР
15
Алекс Пирс
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Болтон - Дерби Каунти
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Рибок
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