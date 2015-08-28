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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Болтон
Блэкберн - Болтон: обзор матча 28 августа 2015
Блэкберн
28.08.2015, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Болтон
90'
+4
Вторая желтая
Д. Дерви
84'
Желтая карточка
Д. Дерви
79'
Замена
Э. Хески
️️️️
В. Силва
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Дельфунесо
78'
77'
Желтая карточка
Н. Даннс
Замена
Д. Гатри
️️️️
К. Эванс
68'
Желтая карточка
Г. Хэнли
64'
63'
Желтая карточка
М. Дэйвис
Желтая карточка
К. Эванс
61'
Замена
Б. Койта
️️️️
Б. Маршалл
59'
36'
Желтая карточка
В. Силва
Желтая карточка
Ш. Даффи
18'
8'
Желтая карточка
Д. Мокси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Давид Райя
ВР
3
Адам Хэнли
ЦЗ
3
Томми Сперр
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Бен Маршалл
ЦП
30
Натан Дельфунесо
ЦФ
29
Джордан Роудс
ЦФ
32
Крэйг Конвэй
ЦФ
Главный тренер
Гэри Бойер
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Блэкберн
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
29
Маркус Ольссон
ЦП
23
Дэнни Гатри
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Болтон
34
Росс Фицсимонс
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-3-1-3
1
Райя
25
Даффи
4
Хэнли
30
Эванс
3
Сперр
16
Лоу
3
Хэнли
10
Маршалл
32
Конвэй
29
Роудс
30
Дельфунесо
4-3-1-2
13
Амос
38
Уилсон
2
Жуано
25
Дерви
21
Мокси
24
Фини
16
Дэйвис
31
Даннс
11
Силва
20
Клоу
14
Мадин
30
Эванс
23
Гатри
23
Гатри
30
Эванс
30
Дельфунесо
77
Барроу
77
Барроу
30
Дельфунесо
10
Маршалл
55
Койта
55
Койта
10
Маршалл
11
Силва
19
Хески
19
Хески
11
Силва
Остались в запасе
Блэкберн
Болтон
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
34
Росс Фицсимонс
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
10
Том Лоуренс
ЛВ
23
Джейсон Стил
ВР
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
29
Маркус Ольссон
ЦП
Остались в запасе
34
Росс Фицсимонс
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Джош Вела
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Главный тренер
Гэри Бойер
Статистика матча Блэкберн - Болтон
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Ивуд Парк
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