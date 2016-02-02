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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Болтон
Вулверхэмптон - Болтон: обзор матча 02 февраля 2016
Вулверхэмптон
02.02.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 2
Завершен
Болтон
3'
Д. Мэйсон
78'
Д. Хенри
81'
В. Силва
89'
С. Добби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Болтон
89'
ГОЛ! 2:2!
С. Добби
Замена
Д. Прайс
️️️️
Д. Мэйсон
86'
83'
Замена
С. Добби
️️️️
Л. Троттер
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Т. Роуи
82'
81'
ГОЛ! 2:1!
В. Силва
Пас отдал
Д. Вела
ГОЛ! 2:0!
Д. Хенри
78'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Б. Сигурдарсон
76'
66'
Замена
Э. Хески
️️️️
К. Вулери
ГОЛ! 1:0!
Д. Мэйсон
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Томми Роуи
ЦП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
20
Джо Мэйсон
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
17
Лайам Троттер
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
Вулверхэмптон
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
3-2-3-2
1
Икеме
23
Батт
6
Эбанкс-Лэнделл
2
Йорфа
2
Доэрти
15
Коди
3
ван Ла Парра
29
МакДональд
10
Роуи
20
Мэйсон
16
Сигурдарсон
3-5-2
13
Амос
25
Дерви
6
Холдинг
21
Мокси
17
Троттер
8
Спиринг
24
Фини
16
Вела
16
Дэйвис
11
Силва
11
Вулери
10
Роуи
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
10
Роуи
16
Сигурдарсон
17
Хенри
17
Хенри
16
Сигурдарсон
20
Мэйсон
19
Прайс
19
Прайс
20
Мэйсон
17
Троттер
23
Добби
23
Добби
17
Троттер
11
Вулери
19
Хески
19
Хески
11
Вулери
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Болтон
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Остались в запасе
14
Натан Бирн
ПЗ
1
Аарон МакКари
ВР
28
Сильвен Десланде
ЦЗ
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Остались в запасе
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
42
Том Уокер
ЦП
13
Поль Рачубка
ВР
13
Дерик
ЦЗ
33
Филип Твардзик
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Вулверхэмптон - Болтон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
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