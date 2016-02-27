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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бернли
Болтон - Бернли: обзор матча 27 февраля 2016
Болтон
27.02.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 34 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
69'
Л. Фини
74'
А. Грэй
85'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бернли
90'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
90'
Желтая карточка
С. Эрфилд
Замена
В. Силва
️️️️
Д. Спиринг
89'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Грэй
Пас отдал
Ф. Ульвестад
84'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Д. Джонс
Замена
С. Добби
️️️️
З. Клоу
82'
74'
ГОЛ! 1:1!
А. Грэй
72'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Бойд
ГОЛ! 1:0!
Л. Фини
Пас отдал
Г. Мадин
69'
Замена
Г. Мадин
️️️️
Э. Хески
65'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
13
Дерик
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
19
Эмил Хески
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Болтон
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
23
Стивен Добби
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
3-5-2
13
Рачубка
21
Мокси
6
Холдинг
13
Дерик
24
Фини
8
Спиринг
15
Прэтли
16
Дэйвис
16
Вела
20
Клоу
19
Хески
3-4-3
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
3
Джонс
8
Бартон
3
Уорд
37
Эрфилд
21
Бойд
19
Воукс
45
Грэй
20
Клоу
23
Добби
23
Добби
20
Клоу
8
Спиринг
11
Силва
11
Силва
8
Спиринг
19
Хески
14
Мадин
14
Мадин
19
Хески
21
Бойд
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Бойд
3
Джонс
6
Ульвестад
6
Ульвестад
3
Джонс
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Болтон
Бернли
11
Каин Вулери
ЛВ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
11
Каин Вулери
ЛВ
38
Лоури Уилсон
ЦЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Болтон - Бернли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Рибок
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