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Адиль Ауассар - статистика

Завершил карьеру
6 октября 1986 (39), Дордрехт
#6 | Полузащитник
187 см
Нидерланды | Марокко
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спарта
32
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Твенте
1 : 0
11.06.2023
Спарта
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, Финал за место в ЛК
Спарта
1 : 1
08.06.2023
Твенте
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Спарта
0 : 1
04.06.2023
Утрехт
70' - 120'
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Утрехт
1 : 2
01.06.2023
Спарта
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
0 : 5
28.05.2023
Спарта
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Спарта
4 : 1
21.05.2023
Камбур
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Волендам
2 : 1
13.05.2023
Спарта
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Спарта
0 : 1
06.05.2023
ПСВ
64' - 90'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Твенте
3 : 3
23.04.2023
Спарта
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Спарта
4 : 0
15.04.2023
Херенвен
88' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
АЗ Алкмаар
0 : 1
08.04.2023
Спарта
84' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Спарта
1 : 3
02.04.2023
Фейеноорд
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Спарта
0 : 3
24.02.2023
Утрехт
1' - 50'
50'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Аякс
4 : 0
19.02.2023
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Спарта
2 : 1
12.02.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
0 : 0
03.02.2023
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
НЕК
1 : 1
28.01.2023
Спарта
1' - 43'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Спарта
0 : 0
24.01.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Камбур
0 : 3
21.01.2023
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Спарта
1 : 0
14.01.2023
Экселсиор
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
0 : 0
07.01.2023
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Спарта
1 : 1
11.11.2022
Твенте
1' - 69'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Витесс
0 : 4
05.11.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Спарта
3 : 1
29.10.2022
Фортуна
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
3 : 1
23.10.2022
Спарта
1' - 72'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
16.10.2022
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 1
08.10.2022
Эммен
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
02.10.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Спарта
2 : 1
17.09.2022
Гронинген
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 0
11.09.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Спарта
4 : 0
03.09.2022
Волендам
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
27.08.2022
Спарта
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Спарта
0 : 1
21.08.2022
Аякс
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Спарта
2 : 3
14.08.2022
АЗ Алкмаар
1' - 90'
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