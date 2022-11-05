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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Спарта
Витесс - Спарта: обзор матча 05 ноября 2022
Витесс
05.11.2022, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
0 : 4
Завершен
Спарта
69'
Т. Лауритсен
72'
С. Мейнанс
88'
Т. Лауритсен
90+1'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Спарта
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Верскуерен
Пас отдал
М. Энгельс
89'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
С. Мейнанс
88'
ГОЛ! 0:3!
Т. Лауритсен
Пас отдал
А. Верскуерен
88'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Т. Лауритсен
83'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
В. ван Крой
Замена
Р. Япи
️️️️
К. Козловски
73'
Замена
М. Манхоф
️️️️
Г. Видович
73'
72'
ГОЛ! 0:2!
С. Мейнанс
Пас отдал
А. Верскуерен
69'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
В. ван Крой
61'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
К. Сайто
Замена
Ферру
️️️️
М. Меленстен
17'
Желтая карточка
С. Тронстад
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
2
Карлан Аркю
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Каспер Козловски
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
40
Габриэль Видович
ЦФ
9
Simon van Duivenbooden
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
11
Гьян де Регт
ЛВ
8
Тони Домджони
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
3-2-3-2
20
Райцигер
6
Фламинго
6
Корнелиссе
21
Меленстен
32
Виттек
2
Аркю
6
Тронстад
10
Козловски
22
Беро
9
40
Видович
3-4-1-2
1
Олий
3
Вриндс
18
Пинту
20
Самбо
21
Мейнанс
24
Верскуерен
16
Китолано
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
40
Видович
42
Манхоф
42
Манхоф
40
Видович
21
Меленстен
4
Ферру
4
Ферру
21
Меленстен
10
Козловски
27
Япи
27
Япи
10
Козловски
21
Мейнанс
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
21
Мейнанс
14
Сайто
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
14
Сайто
9
Лауритсен
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Лауритсен
32
ван Крой
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
32
ван Крой
Остались в запасе
Витесс
Спарта
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
11
Гьян де Регт
ЛВ
26
Милиано Джонатанс
ПВ
30
Мохамед Санко
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Витесс - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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