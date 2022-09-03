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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Волендам
Спарта - Волендам: обзор матча 03 сентября 2022
Спарта
03.09.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
4 : 0
Завершен
Волендам
14'
В. ван Крой
68'
Т. Лауритсен
72'
Т. Лауритсен
85'
С. Мейнанс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Волендам
ГОЛ! 4:0!
С. Мейнанс
85'
Замена
А. Ауассар
️️️️
М. Эрдхуйзен
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Лауритсен
Пас отдал
К. Сайто
72'
ГОЛ! 2:0!
Т. Лауритсен
Пас отдал
М. Пинту
68'
Замена
К. Сайто
️️️️
Ю. Намли
66'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
А. Верскуерен
65'
60'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
Д. ван Мегем
46'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
А. Дуири
ГОЛ! 1:0!
В. ван Крой
Пас отдал
Н. Олий
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Спарта
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Коки Сайто
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
4-4-1-1
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
3
Вриндс
16
Китолано
24
Верскуерен
7
Намли
18
Де Гузман
32
ван Крой
9
Лауритсен
4-1-2-3
1
Станкович
4
Мирани
2
Джон Маркин
5
Бенамар
4
Плат
6
Эйтинг
7
ван Мегем
16
Дуири
11
Эль-Кадири
9
Верман
21
Мюрен
7
Намли
14
Сайто
14
Сайто
7
Намли
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
24
Верскуерен
21
Мейнанс
21
Мейнанс
24
Верскуерен
16
Дуири
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
16
Дуири
7
ван Мегем
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
7
ван Мегем
Остались в запасе
Спарта
Волендам
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
5
Дин Джеймс
ЦЗ
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Спарта - Волендам
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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