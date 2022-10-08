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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Эммен
Спарта - Эммен: обзор матча 08 октября 2022
Спарта
08.10.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
3 : 1
Завершен
Эммен
13'
В. ван Крой
82'
Б. Вриндс
90+6'
М. Энгельс
51'
О. Ромени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Эммен
Замена
О. Рекик
️️️️
А. Верскуерен
90'
+9
90'
+9
Замена
Ю. Дирксен
️️️️
Л. Барнет
Желтая карточка
М. Энгельс
90'
+6
ГОЛ! 3:1!
М. Энгельс
Пас отдал
А. Верскуерен
90'
+6
Желтая карточка
А. Верскуерен
90'
+2
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Т. Лауритсен
85'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Д. Абелс
85'
85'
Замена
Я. Ассехнун
️️️️
Ж. Вельдмат
ГОЛ! 2:1!
Б. Вриндс
Пас отдал
В. ван Крой
82'
Замена
Д. Китолано
️️️️
Д. Де Гузман
77'
Замена
К. Сайто
️️️️
Ю. Намли
77'
77'
Замена
М. Хейлен
️️️️
Р. Мендеш
69'
Вторая желтая
М. Араухо
61'
Желтая карточка
М. Араухо
51'
ГОЛ! 1:1!
О. Ромени
Пас отдал
М. Бушуари
Желтая карточка
Т. Лауритсен
47'
46'
Замена
А. Эль-Мессауди
️️️️
Р. Живкович
46'
Замена
М. Бушуари
️️️️
Л. Бернаду
Желтая карточка
Д. Абелс
21'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Крой
Пас отдал
М. Пинту
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Жерон Вельдмат
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
7
Руй Мендеш
ЦП
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
34
Ришайро Живкович
ЦФ
25
Яри Влак
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
18
Лоренцо Барнет
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Эммен
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
26
Юлиус Дирксен
ЦЗ
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
34
Мохамед Бушуари
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
11
Ясин Ассехнун
ЦФ
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
3-5-1-1
1
Олий
3
Вриндс
18
Пинту
2
Абелс
6
Ауассар
18
Де Гузман
24
Верскуерен
7
Намли
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Лауритсен
3-1-2-5
13
Вендорп
20
Араухо
4
Вельдмат
8
Бернаду
10
Димерс
7
Мендеш
1
Эльшлегель
18
Барнет
10
Ромени
25
Влак
34
Живкович
24
Верскуерен
44
Рекик
44
Рекик
24
Верскуерен
18
Де Гузман
16
Китолано
16
Китолано
18
Де Гузман
9
Лауритсен
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
9
Лауритсен
2
Абелс
8
Энгельс
8
Энгельс
2
Абелс
7
Намли
14
Сайто
14
Сайто
7
Намли
18
Барнет
26
Дирксен
26
Дирксен
18
Барнет
8
Бернаду
34
Бушуари
34
Бушуари
8
Бернаду
7
Мендеш
13
Хейлен
13
Хейлен
7
Мендеш
34
Живкович
11
Эль-Мессауди
11
Эль-Мессауди
34
Живкович
4
Вельдмат
11
Ассехнун
11
Ассехнун
4
Вельдмат
Остались в запасе
Спарта
Эммен
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Остались в запасе
16
Киан ван Дорп
ВР
32
Микки ван дер Харт
ВР
18
Арно Лузаядио
ЦЗ
27
Аззеддин Туфики
ЦП
18
Бен Шолте
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Спарта - Эммен
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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