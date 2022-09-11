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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Спарта
Фейеноорд - Спарта: обзор матча 11 сентября 2022
Фейеноорд
11.09.2022, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
3 : 0
Завершен
Спарта
5'
О. Кекчю
35'
Я. Дилросун
73'
С. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Спарта
Замена
М. Бенита
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
85'
Замена
Э. Буллауде
️️️️
О. Кекчю
84'
Замена
М. Виффер
️️️️
Я. Дилросун
74'
ГОЛ! 3:0!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
73'
64'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
64'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Хименес
️️️️
Данило
64'
Замена
И. Пайшао
️️️️
У. Идрисси
64'
ГОЛ! 2:0!
Я. Дилросун
Пас отдал
У. Идрисси
35'
34'
Замена
К. Сайто
️️️️
Т. Лауритсен
ГОЛ! 1:0!
О. Кекчю
Пас отдал
Я. Дилросун
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
41
Devin Remie
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
ЦП
27
Матс Виффер
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Спарта
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Коки Сайто
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
15
Лопес
18
Траунер
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
23
Тимбер
6
Кекчю
11
Идрисси
24
Дилросун
11
Джаханбакш
90
Данило
3-5-1-1
1
Олий
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
21
Мейнанс
18
Де Гузман
7
Намли
16
Китолано
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Бенита
2
Бенита
27
Хольмгрен-Педерсен
6
Кекчю
10
Буллауде
10
Буллауде
6
Кекчю
24
Дилросун
27
Виффер
27
Виффер
24
Дилросун
11
Идрисси
14
Пайшао
14
Пайшао
11
Идрисси
90
Данило
29
Хименес
29
Хименес
90
Данило
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
9
Лауритсен
14
Сайто
14
Сайто
9
Лауритсен
18
Де Гузман
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
18
Де Гузман
Остались в запасе
Фейеноорд
Спарта
41
Devin Remie
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
41
Devin Remie
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Ноа Науйокс
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
Остались в запасе
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
8
Марио Энгельс
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Фейеноорд - Спарта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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