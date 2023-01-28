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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Спарта
НЕК - Спарта: обзор матча 28 января 2023
НЕК
28.01.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
80'
П. Маркеш
58'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Спарта
88'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Т. Лауритсен
84'
Желтая карточка
Д. Китолано
Замена
А. Мусаба
️️️️
И. Сиссоко
83'
ГОЛ! 1:1!
П. Маркеш
Пас отдал
Ф. Сандлер
80'
78'
Замена
О. Рекик
️️️️
Ш. Самбо
Желтая карточка
И. Маркес
76'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Дуэлунн
75'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Верскуерен
Пас отдал
В. ван Крой
56'
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
46'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Ю. Намли
43'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
А. Ауассар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
22
Ибрахим Сиссоко
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Спарта
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-2-3-1
24
Силлессен
34
Эль-Каруани
4
Маркес
3
Сандлер
28
ван Рой
20
Шоне
6
Пропер
22
Сиссоко
10
Дуэлунн
7
Тавсан
11
Димата
2-5-1-1
20
Самбо
18
Пинту
21
Мейнанс
16
Китолано
7
Намли
6
Ауассар
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
22
Сиссоко
49
Мусаба
49
Мусаба
22
Сиссоко
10
Дуэлунн
43
Маркеш
43
Маркеш
10
Дуэлунн
20
Самбо
44
Рекик
44
Рекик
20
Самбо
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
9
Лауритсен
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
9
Лауритсен
7
Намли
18
Де Гузман
18
Де Гузман
7
Намли
Остались в запасе
НЕК
Спарта
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ПЗ
34
Терри Ларти Санниез
ПЗ
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча НЕК - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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