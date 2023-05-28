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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Спарта
Гронинген - Спарта: обзор матча 28 мая 2023
Гронинген
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
0 : 5
Завершен
Спарта
25'
Д. Де Гузман
58'
К. Сайто
75'
А. Верскуерен
79'
Т. Лауритсен
89'
В. ван Крой (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Спарта
89'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
В. ван Крой
80'
Замена
А. Ауассар
️️️️
М. Эрдхуйзен
79'
ГОЛ! 0:4!
Т. Лауритсен
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Верскуерен
Пас отдал
Д. Абелс
65'
Замена
Д. Китолано
️️️️
Д. Де Гузман
65'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Ш. Самбо
65'
Замена
П. Алеман
️️️️
Ю. Намли
Замена
D. Irandust
️️️️
О. Антман
64'
Замена
М. Халуш
️️️️
Р. Балкер
64'
Замена
Т. Блокзийл
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
64'
58'
ГОЛ! 0:2!
К. Сайто
Пас отдал
Т. Лауритсен
46'
Замена
К. Сайто
️️️️
Б. Вриндс
46'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
Желтая карточка
И. Дыбвик Мяяття
26'
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Гузман
Красная карточка
Н. Мусампа
24'
15'
Желтая карточка
Б. Вриндс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
14
Jorg Schreuders
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
41
Stijn Petiet
ВР
3
Тиймен Блокзийл
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
19
Daleho Irandust
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
8
Педро Алеман
АП
14
Коки Сайто
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-1-1-4
12
де Бор
14
22
Серенсен
24
Мусампа
12
Балкер
8
Хове
25
Мяяття
9
Пепи
6
Дуарте
10
Суслов
11
Антман
3-2-3-1-1
1
Олий
18
Пинту
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
2
Абелс
20
Самбо
7
Намли
24
Верскуерен
18
Де Гузман
32
ван Крой
9
Лауритсен
25
Мяяття
3
Блокзийл
3
Блокзийл
25
Мяяття
12
Балкер
37
Халуш
37
Халуш
12
Балкер
11
Антман
19
19
11
Антман
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
20
Самбо
3
Мейсен
3
Мейсен
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
6
Ауассар
6
Ауассар
44
Эрдхуйзен
18
Де Гузман
16
Китолано
16
Китолано
18
Де Гузман
7
Намли
8
Алеман
8
Алеман
7
Намли
3
Вриндс
14
Сайто
14
Сайто
3
Вриндс
Остались в запасе
Гронинген
Спарта
24
Dirk Baron
ВР
41
Stijn Petiet
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
41
Stijn Petiet
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
6
Аймар Шер
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
21
Fofin Turay
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гронинген - Спарта
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Евроборг
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