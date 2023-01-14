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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Экселсиор
Спарта - Экселсиор: обзор матча 14 января 2023
Спарта
14.01.2023, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 0
Завершен
Экселсиор
90+1'
Д. Китолано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Экселсиор
90'
+5
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
А. Файн
Замена
О. Рекик
️️️️
С. Мейнанс
90'
+5
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Д. Китолано
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Д. Китолано
Пас отдал
Т. Лауритсен
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
Замена
Д. Абелс
️️️️
К. Сайто
88'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. ван Мюллем
82'
81'
Замена
Л. Лабру
️️️️
М. Азаркан
81'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Р. Харчуш
72'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Ю. Бас
Желтая карточка
Д. ван Мюллем
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
ВР
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
24
Натан Тджо-А-Он
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
29
Адриан Файн
ОП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
17
Маруан Азаркан
ПВ
27
Реда Харчуш
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
3-3-1-3
1
Олий
20
Самбо
3
Вриндс
18
Пинту
6
Ауассар
16
Китолано
21
Мейнанс
32
ван Крой
14
ван Мюллем
14
Сайто
9
Лауритсен
4-1-1-3-1
1
ван Гассел
2
Хореманс
32
Эль-Яакуби
24
Тджо-А-Он
16
Ньюпорт
29
Файн
24
Гаудмейн
17
Азаркан
24
Дриух
6
Бас
27
Харчуш
16
Китолано
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
16
Китолано
21
Мейнанс
44
Рекик
44
Рекик
21
Мейнанс
14
Сайто
2
Абелс
2
Абелс
14
Сайто
14
ван Мюллем
7
Намли
7
Намли
14
ван Мюллем
6
Бас
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
6
Бас
17
Азаркан
7
Лабру
7
Лабру
17
Азаркан
29
Файн
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
29
Файн
27
Харчуш
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
27
Харчуш
Остались в запасе
Спарта
Экселсиор
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
34
Серано Сеймор
ЦЗ
15
Максим Авуджа
ЦЗ
24
Джошуа Эйдженраам
ЦП
98
Натан Маркело
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Спарта - Экселсиор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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