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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Спарта
Камбур - Спарта: обзор матча 21 января 2023
Камбур
21.01.2023, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
9'
Т. Лауритсен
18'
К. Сайто
51'
В. ван Крой (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Спарта
88'
Замена
Э. Мелькерсен
️️️️
Т. Лауритсен
88'
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
В. ван Крой
81'
Замена
Ю. Намли
️️️️
С. Мейнанс
Замена
В. Пикел
️️️️
М. Худемакерс
75'
Замена
М. Смит
️️️️
С. ван дер Ватер
75'
60'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
К. Сайто
Замена
С. ван Вермескеркен
️️️️
Д. Шмидт
59'
Желтая карточка
Д. Шмидт
53'
51'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
В. ван Крой
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Т. Бур
46'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
46'
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Сайто
Пас отдал
С. Мейнанс
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
С. Мейнанс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
13
Жоау Виржиния
ВР
24
Алекс Бангура
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
23
Джейми Якобс
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
19
Том Бур
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Спарта
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
7
Ремко Балк
ПВ
36
Милан Смит
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Спарта
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Виржиния
24
Бангура
38
Бергсма
4
Сманд
5
Шмидт
4
Худемакерс
8
ван Кам
23
Якобс
14
Брей
18
ван дер Ватер
19
Бур
2-4-1-2
20
Самбо
18
Пинту
21
Мейнанс
24
Верскуерен
16
Китолано
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
5
Шмидт
31
ван Вермескеркен
31
ван Вермескеркен
5
Шмидт
4
Худемакерс
38
Пикел
38
Пикел
4
Худемакерс
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
18
ван дер Ватер
36
Смит
36
Смит
18
ван дер Ватер
19
Бур
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Бур
32
ван Крой
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
32
ван Крой
14
Сайто
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
14
Сайто
21
Мейнанс
7
Намли
7
Намли
21
Мейнанс
9
Лауритсен
9
Мелькерсен
9
Мелькерсен
9
Лауритсен
Остались в запасе
Камбур
Спарта
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Хенк де Йонг
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
87
Роббин Рюйтер
ВР
23
Брет Миннема
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
Остались в запасе
30
Делано ван Крой
ВР
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Камбур - Спарта
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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