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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Спарта
АЗ Алкмаар - Спарта: обзор матча 08 апреля 2023
АЗ Алкмаар
08.04.2023, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
45+1'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Спарта
Желтая карточка
М. Лахдо
87'
84'
Замена
А. Ауассар
️️️️
Р. Мейсен
84'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
83'
Желтая карточка
Д. Абелс
70'
Замена
Р. Мейсен
️️️️
Ю. Намли
70'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Ш. Самбо
Замена
Р. Базур
️️️️
П. Хацидиакос
69'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Д. Михайлович
59'
Замена
В. Павлидис
️️️️
М. Мердинк
59'
46'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Б. Вриндс
Желтая карточка
М. Мердинк
45'
+3
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
К. Сайто
22'
Желтая карточка
Т. Лауритсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йенс Одгор
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
6
Керкез
4
Хацидиакос
31
Беукема
28
Сугавара
14
Рейндерс
8
Класи
21
Мейнанс
10
Михайлович
9
Мердинк
21
Одгор
4-3-1-2
1
Олий
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
20
Самбо
3
Вриндс
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4
Хацидиакос
23
Базур
23
Базур
4
Хацидиакос
10
Михайлович
15
Лахдо
15
Лахдо
10
Михайлович
9
Мердинк
14
Павлидис
14
Павлидис
9
Мердинк
7
Намли
3
Мейсен
3
Мейсен
7
Намли
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
3
Вриндс
2
Абелс
2
Абелс
3
Вриндс
20
Самбо
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
20
Самбо
Мейсен
6
Ауассар
6
Ауассар
Мейсен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Спарта
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча АЗ Алкмаар - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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