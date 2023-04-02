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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Фейеноорд
Спарта - Фейеноорд: обзор матча 02 апреля 2023
Спарта
02.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 27 тур
1 : 3
Завершен
Фейеноорд
33'
М. Пинту
12'
И. Пайшао
70'
С. Хименес
76'
Д. Ганцко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фейеноорд
90'
+3
Замена
А. Миламбо
️️️️
О. Кекчю
82'
Замена
Данило
️️️️
И. Пайшао
79'
Желтая карточка
М. Виффер
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ганцко
Пас отдал
М. Виффер
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. Китолано
74'
71'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
А. Джаханбакш
70'
ГОЛ! 1:2!
С. Хименес
Пас отдал
А. Джаханбакш
Пенальти не реализован!
В. ван Крой
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Пинту
33'
Желтая карточка
А. Верскуерен
28'
12'
ГОЛ! 0:1!
И. Пайшао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
10
Эсекьель Буллауде
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
90
Данило
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Олий
20
Самбо
44
Эрдхуйзен
18
Пинту
3
Вриндс
14
ван Мюллем
16
Китолано
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
4-2-3-1
1
Велленройтер
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
10
Кекчю
11
Джаханбакш
17
Шиманьски
14
Пайшао
29
Хименес
16
Китолано
7
Намли
7
Намли
16
Китолано
10
Кекчю
17
Миламбо
17
Миламбо
10
Кекчю
11
Джаханбакш
24
Дилросун
24
Дилросун
11
Джаханбакш
14
Пайшао
90
Данило
90
Данило
14
Пайшао
Остались в запасе
Спарта
Фейеноорд
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
10
Эсекьель Буллауде
АП
10
Мохамед Таабуни
АП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Спарта - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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