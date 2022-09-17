Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гронинген
Спарта - Гронинген: обзор матча 17 сентября 2022
Спарта
17.09.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
73'
С. Мейнанс
90'
В. ван Крой (П)
61'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Гронинген
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
В. ван Крой
90'
+3
Замена
М. Энгельс
️️️️
Т. Лауритсен
90'
+1
90'
+1
Замена
Р. Лундквист
️️️️
Л. ван Гелдерен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. ван Крой
90'
Замена
А. Верскуерен
️️️️
С. Мейнанс
90'
84'
Желтая карточка
М. Веррипс
79'
Желтая карточка
М. Шверко
Замена
Ю. Намли
️️️️
К. Сайто
76'
ГОЛ! 1:1!
С. Мейнанс
Пас отдал
В. ван Крой
73'
73'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
65'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Пепи
61'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пепи
Пас отдал
И. Дыбвик Мяяття
28'
Желтая карточка
Р. Балкер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
14
Коки Сайто
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Спарта
30
Joey Koorevaar
ВР
1
Ishan Kort
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
3-5-1-2
18
Пинту
20
Самбо
3
Вриндс
6
Ауассар
18
Де Гузман
16
Китолано
14
Сайто
21
Мейнанс
32
ван Крой
9
Лауритсен
20
Шундервальдт
3-2-1-4
34
Веррипс
12
Балкер
4
ван Гелдерен
6
Пелюпесси
33
Шверко
23
те Верик
25
Мяяття
9
Пепи
10
Суслов
6
Дуарте
7
Абрахам
32
ван Крой
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
32
ван Крой
14
Сайто
7
Намли
7
Намли
14
Сайто
21
Мейнанс
24
Верскуерен
24
Верскуерен
21
Мейнанс
9
Лауритсен
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Лауритсен
25
Мяяття
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
25
Мяяття
4
ван Гелдерен
10
Лундквист
10
Лундквист
4
ван Гелдерен
9
Пепи
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Пепи
Остались в запасе
Спарта
Гронинген
30
Joey Koorevaar
ВР
1
Ishan Kort
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
30
Joey Koorevaar
ВР
1
Ishan Kort
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
40
Эммануэль Матута
ЦП
10
Лучано Валенте
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Спарта - Гронинген
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
Новости команд
Все
Спарта
Гронинген
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:34
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+