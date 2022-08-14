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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - АЗ Алкмаар
Спарта - АЗ Алкмаар: обзор матча 14 августа 2022
Спарта
14.08.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
1'
В. ван Крой
59'
В. ван Крой
45+1'
В. Павлидис (П)
57'
Д. де Вит
65'
М. Керкез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - АЗ Алкмаар
Замена
Ч. Брим
️️️️
Ю. Намли
83'
82'
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Й. Класи
Замена
Ш. Самбо
️️️️
Д. Де Гузман
78'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Д. Абелс
78'
77'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
67'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
67'
Замена
М. Лахдо
️️️️
П. Хацидиакос
65'
ГОЛ! 2:3!
М. Керкез
ГОЛ! 2:2!
В. ван Крой
Пас отдал
Д. Де Гузман
59'
57'
ГОЛ! 1:2!
Д. де Вит
Пас отдал
В. Павлидис
Замена
Д. Китолано
️️️️
Д. Эйнга-Локило
46'
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Павлидис
Желтая карточка
В. ван Крой
38'
38'
Желтая карточка
Д. де Вит
38'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
Желтая карточка
А. Верскуерен
36'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Крой
Пас отдал
Ю. Намли
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Коки Сайто
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
3-4-1-2
1
Олий
3
Вриндс
18
Пинту
2
Абелс
6
Ауассар
18
Де Гузман
7
Намли
24
Верскуерен
32
ван Крой
9
Лауритсен
98
Эйнга-Локило
4-4-1-1
12
Верхюлст
4
Хацидиакос
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
6
Керкез
8
Класи
26
Эвьен
20
де Вит
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
18
Де Гузман
20
Самбо
20
Самбо
18
Де Гузман
98
Эйнга-Локило
16
Китолано
16
Китолано
98
Эйнга-Локило
2
Абелс
21
Мейнанс
21
Мейнанс
2
Абелс
7
Намли
7
Брим
7
Брим
7
Намли
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
8
Класи
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
8
Класи
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
4
Хацидиакос
15
Лахдо
15
Лахдо
4
Хацидиакос
Остались в запасе
Спарта
АЗ Алкмаар
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Коки Сайто
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
44
Омар Рекик
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Коки Сайто
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Спарта - АЗ Алкмаар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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