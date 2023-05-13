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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Спарта
Волендам - Спарта: обзор матча 13 мая 2023
Волендам
13.05.2023, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 1
Завершен
Спарта
37'
Х. Мбуямба
90+1'
Х. Мбуямба
5'
К. Сайто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Спарта
ГОЛ! 2:1!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Эйтинг
90'
+1
89'
Желтая карточка
Ш. Самбо
84'
Замена
А. Ауассар
️️️️
А. Мейерс
84'
Замена
Д. Абелс
️️️️
М. Эрдхуйзен
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Д. ван Мегем
72'
Желтая карточка
Б. Бенамар
70'
Желтая карточка
Ф. Антонуччи
67'
57'
Желтая карточка
М. Эрдхуйзен
46'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Китолано
ГОЛ! 1:1!
Х. Мбуямба
Пас отдал
К. Твигт
37'
Замена
Х. Верман
️️️️
В. Улд-Чих
30'
5'
ГОЛ! 0:1!
К. Сайто
Пас отдал
Ю. Намли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
24
Арно Верскуерен
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
14
Коки Сайто
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Станкович
5
Бенамар
4
Мбуямба
4
Мирани
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
4
Плат
6
Твигт
10
Антонуччи
11
Ористанио
7
ван Мегем
4-3-1-2
1
Олий
3
Вриндс
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
20
Самбо
24
Верскуерен
16
Китолано
7
Намли
32
ван Крой
9
Лауритсен
14
Сайто
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
Улд-Чих
9
Верман
9
Верман
Улд-Чих
7
ван Мегем
25
Зеефуик
25
Зеефуик
7
ван Мегем
44
Эрдхуйзен
2
Абелс
2
Абелс
44
Эрдхуйзен
14
Мейерс
6
Ауассар
6
Ауассар
14
Мейерс
16
Китолано
18
Де Гузман
18
Де Гузман
16
Китолано
Остались в запасе
Волендам
Спарта
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Волендам - Спарта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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