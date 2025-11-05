Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча с «Динамо».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

«Настоящий кубковый матч. Понятно, что он двухраундовый, тем не менее накал и эмоции сегодня присутствовали.

Первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей. Особенно это касается создания голевых моментов.

Во втором тайме в этом компоненте лучше играли. Были голевые моменты, но не забили и в обороне показали не самую лучшую игру. Много ошибались и пропустили мячи», – сказал Семак.