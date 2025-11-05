Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги проигранного матча с «Динамо».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.
- Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
«Настоящий кубковый матч. Понятно, что он двухраундовый, тем не менее накал и эмоции сегодня присутствовали.
Первый тайм мы сыграли ниже своих возможностей. Особенно это касается создания голевых моментов.
Во втором тайме в этом компоненте лучше играли. Были голевые моменты, но не забили и в обороне показали не самую лучшую игру. Много ошибались и пропустили мячи», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»