Моуринью: «Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью оценил значение Криштиану Роналду для сборной Португалии.
Форвард пропустил товарищеский матч национальной команды с Мексикой (0:0).
«Без Роналду Португалия выглядит заурядной командой. Люди все время просят нас не вызывать его. Что ж, он не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха у соперника. Просто команда, находящаяся под давлением Мексики. Когда Роналду на поле, соперник проявляет осторожность. Без него они вообще не задумываются», – сказал Моуринью.
- 41-летний Роналду провел за сборную Португалии 226 матчей, забил 143 гола.
- В составе национальной команды он выигрывал чемпионат Европы и дважды Лигу наций.
Источник: Goal