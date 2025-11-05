Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!

«Динамо» выиграло гостевой четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Команда Валерия Карпина на выезде победила «Зенит» со счетом 3:1.
Все голы были забиты после перерыва – отличились Иван Сергеев, Педро, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.
Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит - Динамо - 1:3 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - И. Сергеев, 54; 1:1 - Педро, 76; 1:2 - У. Бабаев, 84; 1:3 - К. Тюкавин, 90+4.
Источник: «Бомбардир»