Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!

Вчера, 22:31
68

«Динамо» выиграло гостевой четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Валерия Карпина на выезде победила «Зенит» со счетом 3:1.

Все голы были забиты после перерыва – отличились Иван Сергеев, Педро, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
Зенит - Динамо - 1:3 (0:0) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - И. Сергеев, 54; 1:1 - Педро, 76; 1:2 - У. Бабаев, 84; 1:3 - К. Тюкавин, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Динамо» забило «Зениту», воспользовавшись вратарской ошибкой Латышонка 1
Фанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола 16
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 5 ноября 5
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Динамо Зенит
Комментарии (68)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
_Marqella_
1762372463
жопы красно-белые самые довольные, даже динамики так не радуются
Ответить
Desma
1762372501
Латышонок в очередной раз отмочил. Не стабильный хлопец, детвора.....
Ответить
Тинез Розоп
1762372527
Если бы не жадность Глушенкова , то всё могло быть иначе…( Луис Энрике должен ему в раздевалке табло разбить)
Ответить
knikos
1762372901
Вновь и вновь , к сожалению , повторяющаяся история , Зенит проигрывает сам себе , сами не забиваем блестящие моменты , и пропускаем нелепые голы . Ну и воротчик понамовский , в отличие от нашего "паренька" , спас свою команду .
Ответить
САДЫЧОК
1762373165
Физрук Семак загнобил Лусиано отличного футболиста, также как и Педро мариновал в запасе! У тебя мёртвый Соболев бегает весь матч-надо быть недалёким , чтобы не видеть никчемность этого пешехода.Даже без одного футболиста невозможно выигрывать матчи-но когда в команде Соболев, Алип, Горшков и физрук Семак-это гарантированное поражение.
Ответить
Ловкий Бубен
1762374056
Богданыч, гениально ! но ты конечно здесь не причем...
Ответить
Январь 59
1762374969
Зенит в ответном матче может и отыграться, но сегодня Динамикам респект за победу.
Ответить
Дубина
1762401780
ЗПРФ! Поплакались?
Ответить
Болотоход
1762403850
В бачках сидят голубки сивуху жрут.
Ответить
neim
1762406136
Блин, самое интересное пропустил. До 80-й минуты смотрел, счет был 1:1, а потом вдруг нечаянно заснул ))). А тут вон оно что, Михалыч ))), аж целых два в концовке забили !
Ответить
Главные новости
Педро из «Зенита» высказался об интересе двух клубов АПЛ
12:54
ВидеоПрезидент РПЛ выбрал лучший гол первой части сезона: «Мне нужно сдерживать эмоции, но тут я вскочил»
12:40
1
Реакция РФС на предложение провести матч сборной России в Донецке
12:24
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
11:52
4
Быстров выбрал главного джокера «Зенита»: «Я поражаюсь его спокойствию»
11:35
Назван лучший тренер РПЛ в октябре
11:19
2
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
11:11
2
Ташуев определил трех лучших футболистов первой части сезона РПЛ
11:00
ФИФА учредила Премию мира – ее может получить Трамп
10:40
12
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
3
Все новости
Все новости
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
12:12
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
10:50
3
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
10:30
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
10:20
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
08:16
1
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
00:48
11
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
00:36
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
00:24
14
Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»
00:12
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
Вчера, 23:39
2
Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
Вчера, 23:31
1
Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»
Вчера, 23:11
6
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:33
1
Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!
Вчера, 22:31
68
Видео«Динамо» забило «Зениту», воспользовавшись вратарской ошибкой Латышонка
Вчера, 22:00
7
Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА
Вчера, 21:35
1
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
Вчера, 21:09
2
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
Вчера, 20:57
33
ВидеоВ ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»
Вчера, 20:47
14
Кубок России. ЦСКА в первом четвертьфинале Пути РПЛ проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)
Вчера, 20:14
40
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 5 ноября
Вчера, 19:35
5
Мусаев прокомментировал волевую победу «Краснодара» над «Оренбургом»
Вчера, 19:00
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
Вчера, 17:59
7
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
Вчера, 16:29
8
Где смотреть матч «Спартак» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 ноября 2025
Вчера, 12:22
Канчельскис назвал последнюю цель «Спартака»
Вчера, 00:43
2
Назначены судьи на первые четвертьфиналы Пути РПЛ Кубка России
4 ноября
1
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 5 ноября 2025
4 ноября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 