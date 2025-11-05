Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!

«Динамо» выиграло гостевой четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Команда Валерия Карпина на выезде победила «Зенит» со счетом 3:1.

Все голы были забиты после перерыва – отличились Иван Сергеев, Педро, Ульви Бабаев и Константин Тюкавин.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.