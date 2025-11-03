Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»

«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»

Сегодня, 15:13
8

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об интересе к своим игрокам со стороны других клубов.

«Не всех игроков надо уберегать от этого – некоторым очень полезно, когда вокруг них начинают говорить. У нас вышел Беликов из Второй лиги, Манелов – из Первой лиги, в запасе там сидел в последнее время. Мне даже хорошо, если сейчас про них начнут говорить, что их заберут в большие клубы. Это придаст им еще больше энергии и энтузиазма на тренировках. Но все хорошо дозированно.

Если кто-то придет за нашими футболистами, то они должны понимать, что это будет очень-очень дорого. Мы – клуб, который поставил определенные задачи, и пока до их решения нам еще далеко», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» в прошлом сезоне выиграла Первую лигу.
  • Сейчас команда идет в РПЛ 4-й.
  • В следующем туре «Балтика» примет «Краснодар» (9 ноября).

Еще по теме:
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова 5
Названы претенденты на звание лучшего игрока октября в РПЛ 3
Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored 2
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762175842
Никого зимой нет отдавать, вот главная задача! Вчерашний матч показал, что "резерв" вполне соответствует уровню основы.Никто игру не ухудшил и не провалился, и через 10 минут это была уже привычная и понятная "Балтика". Как и недостатки в реализации многочисленных моментов. Вот в следующем матче для успеха надо всем выдать 100 % своего потенциала.
Ответить
AL51
1762176043
Да кто его спросит, продадут, могут и вместе с ним.
Ответить
СПОРТ 21 века
1762180763
Талалаева в Балтике называют генералом, и не зря. Он полностью в хорошем смысле слова держит не только команду, но и сам клуб в тонусе. Раз так говорит, значит, все вопросы обсуждались с главным спонсором. Возможно, он знает, что эти люди по понятным причинам сильно раскошеливаться не станут. Это всё-таки не Газпром, а та корпорация, у которой всё должно быть под расчёт. Однако это вовсе не значит, что Балтика не будет усиливаться зимой — будет. Просто не такими суммами, какие привыкли видеть в российском футболе. Возможно, задача этих людей — искать на футбольном рынке качественные заготовки будущих футболистов, которые потом под руководством Талалаева станут осью Балтики. Если это так, то это будет грамотный подход к будущему развитию клуба. Будем надеяться, что именно Балтика и покажет всей России как нужно работать на футбольном рынке без особо громких трансферов...
Ответить
Цугундeр
1762181230
) Два-три рубля, и- до свиданья, милый поползень по бровке..))
Ответить
FWSPM
1762181965
Как ни печально но что бы там не болтал андрюша зимой эту отличную команду денежные мешки растащат на запчасти
Ответить
Главные новости
ФотоСимволическая сборная 2025 года по версии FIFPro
18:15
1
ФотоВ «Спартаке» определили лучшего игрока октября
17:40
5
Губерниев ответил, кто должен возглавить «Спартак»
16:55
5
ФотоБолельщики «Милана» попросили отстранить от матчей двух фанаток за слишком вульгарный вид
16:40
16
У Станковича конкретные претензии к Левникову
16:11
24
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Все новости
Все новости
Директор «Пари НН» честно ответил, не жалеет ли о назначении Шпилевского
18:37
Бояринцев оценил идею объединить чемпионаты России и Беларуси
18:22
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:00
2
«Зенит» существенно поднял ценник на Жерсона
17:50
3
Рабинер оценил главного кандидата на замену Станковичу
17:28
Экс-директор «Спартака»: «Игра – жуть, страшно становится»
16:21
1
ФотоСимволическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
15:54
2
В «Динамо Мх» высказались об аренде Соболева
15:41
2
Воспитанник «Спартака» отказался возвращаться в клуб
15:33
3
Известен фаворит на победу в РПЛ после 14 туров
15:23
7
«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»
15:13
8
Названа самая «истеричная» команда в истории России
14:54
1
Символическая сборная 14-го тура РПЛ по версии Радимова
14:43
5
Мостовой оценил главного кандидата на замену Станковичу в «Спартаке»
14:33
3
Ловчев: «Дзюба – наш сильнейший игрок, несмотря на то что дрочит»
14:20
13
Агкацев определил фактор, который помог Мостовому избежать похищения
14:14
1
В «Ахмате» ответили на вопрос о доверии к Черчесову на фоне 6 матчей без побед
14:01
2
Реакция Рабинера на поражение «Спартака» от «Краснодара»
13:54
2
Станкович объяснил свою карточку в матче с «Краснодаром»
13:35
3
Зобнин прокомментировал хулиганскую атаку на автобус «Спартака» в Краснодаре
13:15
2
Реакция Адиева на новость об отставке из «Крыльев Советов»
12:49
«Спартак» до сих пор не может вылететь из Краснодара
12:43
8
Совет от Дивеева, как не стать жертвой похищения
12:33
1
ВидеоКордоба прокомментировал удаление в матче со «Спартаком»
12:24
3
В «Целе» отреагировали на предметный интерес «Спартака» к тренеру Риере
12:04
Адиева уволили из «Крыльев Советов» (Илья Казаков)
11:55
19
«Спартак» сделал новое предложение Джеррарду и получил ответ
11:45
14
Агкацев: «Хотели взять реванш у «Спартака»
11:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 