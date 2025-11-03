«Это будет очень-очень дорого»: Талалаев предупредил клубы, которым интересны игроки «Балтики»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об интересе к своим игрокам со стороны других клубов.

«Не всех игроков надо уберегать от этого – некоторым очень полезно, когда вокруг них начинают говорить. У нас вышел Беликов из Второй лиги, Манелов – из Первой лиги, в запасе там сидел в последнее время. Мне даже хорошо, если сейчас про них начнут говорить, что их заберут в большие клубы. Это придаст им еще больше энергии и энтузиазма на тренировках. Но все хорошо дозированно.

Если кто-то придет за нашими футболистами, то они должны понимать, что это будет очень-очень дорого. Мы – клуб, который поставил определенные задачи, и пока до их решения нам еще далеко», – сказал Талалаев.