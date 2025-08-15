Названы судьи матчей 5-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 5-го тура РПЛ. Главным арбитром встречи «Спартак» – «Зенит» будет Артем Чистяков.

16 августа (суббота)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Артeм Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Динамо Мх»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Иванов.