Названы судьи матчей 5-го тура РПЛ

Сегодня, 13:09
11

РФС объявил о назначениях рефери и инспекторов на матчи 5-го тура РПЛ. Главным арбитром встречи «Спартак» – «Зенит» будет Артем Чистяков.

16 августа (суббота)

«Балтика» – «Локомотив»: судья – Иван Абросимов. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков. Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Крылья Советов»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Алексей Резников.

17 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Оренбург»: судья – Сергей Карасeв. Помощники судьи – Алексей Лунeв, Артeм Перов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

«Рубин» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Николай Иванов.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Олег Соколов.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Белокур; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Юрий Баскаков.

18 августа (понедельник)

«Пари НН» – «Динамо Мх»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Хамид Талаев; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Андрей Иванов.

Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Балтика Локомотив Ахмат Крылья Советов Пари НН Динамо Мх Краснодар Сочи Динамо ЦСКА Рубин Ростов Акрон Оренбург Карасев Сергей Левников Кирилл Абросимов Иван Чистяков Артем Кукуян Павел Буланов Евгений Бобровский Ян Танашев Инал
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1755252970
Газпромовский суд - самый справедливый суд в мире. ЗПРФ
Ответить
...уефан
1755255890
...пора на ресурсе статистику по арбитражу отдельными файлами предоставлять. Кто? Где? Когда? Сколько?...
Ответить
FROLL007
1755257230
Все они вылупились из харчевни Фердуна. Гыгыгы
Ответить
ySS
1755258228
Некогда лидер российских судей пока ещё получает назначения на матчи...)
Ответить
crf57
1755258457
Кукуян очень плохой судья и наверняка засудит РОСТОВ,хитрый он! Посмотрим!!!!
Ответить
Каратель помойников
1755259653
Опять мешок на вар,ох и наВАРятся мальчишки в черных маечках
Ответить
spartak_88
1755261463
Чистяков очередной Питерский судья, тут все понятно( его всегда ставят на матчи Зенита и явные победы питера с большим превосходством, так что ловить тут нечего
Ответить
