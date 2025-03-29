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  • Тренер вратарей сборной России ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Тренер вратарей сборной России ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

29 марта 2025, 11:27
2

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, сравнил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с его конкурентом по позиции Джанлуиджи Доннаруммой.

– В чeм Матвей превосходит Джанлуиджи Доннарумму и в чeм уступает ему?

– Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в «ПСЖ» во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше.

А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше.

  • «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне Матвей провел 12 матчей (6 – на ноль).
  • Контракт до 2029 года.

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Источник: «Интерфакс»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Кафанов Виталий
Комментарии (2)
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Мордаванин
1743238075
кафаныч чуяскорый конец сытой карьеры лепит по триста за комент)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743244592
Ртом, гнильцой, усами, тупость в этих аспектах Сафоново абсолютно лучший
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