Тренер вратарей сборной России ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, сравнил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с его конкурентом по позиции Джанлуиджи Доннаруммой.

– В чeм Матвей превосходит Джанлуиджи Доннарумму и в чeм уступает ему?

– Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в «ПСЖ» во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше.

А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше.