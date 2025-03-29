Тренер вратарей сборной России ответил, в чем Сафонов сильнее Доннаруммы

Виталий Кафанов, тренер вратарей сборной России, сравнил голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова с его конкурентом по позиции Джанлуиджи Доннаруммой.
– В чeм Матвей превосходит Джанлуиджи Доннарумму и в чeм уступает ему?
– Доннарумма очень достойный и сильный конкурент, у которого большое количество сыгранных матчей в международных матчах и наград. Но при этом Матвей сегодня считается равноценной боевой единицей в «ПСЖ» во многих компонентах, и ошибок у него на сегодняшний день (одна) меньше.
А при начале атаки при прессинге соперника Матвей лучше находит правильные решения, и качество передач у него выше.
- «ПСЖ» купил Сафонова у «Краснодара» летом за 20 миллионов евро.
- В этом сезоне Матвей провел 12 матчей (6 – на ноль).
- Контракт до 2029 года.
Источник: «Интерфакс»