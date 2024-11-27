Лига чемпионов. Худяков не пропустил в дебютном матче за «Штурм» против «Жироны» (1:0), «Црвена Звезда» разгромила «Штутгарт» (5:1)

Завершились еще два матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2024/25.
«Штурм» дома минимально обыграл «Жирону» – 1:0. В составе австрийской команде дебютировал экс-вратарь «Локомотива» Даниил Худяков, отстоявший на ноль.
«Црвена Звезда» на своем поле крупно победила «Штутгарт» – 5:1. Неманья Радоньич сделал дубль, Раде Крунич оформил 1+1.
Лига чемпионов. Общий этап. 5-й тур
Штурм (Австрия) – Жирона (Испания) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бирет, 59.
Црвена Звезда (Сербия) – Штутгарт (Германия) – 5:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Демирович, 5; 1:1 – Силас, 12; 2:1 – Крунич, 31; 3:1 – Иванич, 65; 4:1 – Радоньич, 69; 5:1 – Радоньич, 88.
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Источник: «Бомбардир»