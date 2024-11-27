Семак дал оценку нереализованным моментам Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Александра Соболева против «Ахмата».
- Петербуржцы выиграли ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:1.
- Соболев вышел на замену сразу после перерыва вместо Лусиано Гонду.
– Соболев неплохо себя проявил во втором тайме. Как вы оцените его? У него было пару моментов, чего в этих эпизодах ему не хватило?
– В моменте с перекладиной Соболев всe правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче.
В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери.
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Источник: «Матч ТВ»