Семак дал оценку нереализованным моментам Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Александра Соболева против «Ахмата».

Петербуржцы выиграли ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:1.

Соболев вышел на замену сразу после перерыва вместо Лусиано Гонду.

– Соболев неплохо себя проявил во втором тайме. Как вы оцените его? У него было пару моментов, чего в этих эпизодах ему не хватило?

– В моменте с перекладиной Соболев всe правильно делал, а при выходе один в один мог бы сыграть четче.

В итоге мы не реализовали много моментов. В конце матча немного подсели из‑за тяжелого поля, поэтому происходили потери.

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