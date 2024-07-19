Семин сказал, смогли бы Анчелотти и Гвардиола эффективно работать со сборными

Бывший главный тренер «Локмотива» и сборной России Юрий Семин сравнил качество футбола на уровне сборных и клубов.

– Вы были на финале Лиги чемпионов, теперь внимательно наблюдали за чемпионатом Европы. Можете сравнить нынешний уровень клубного футбола с уровнем футбола сборных?

– На мой взгляд, уровень клубного футбола топ-команд – выше. Они в состоянии брать звезд со всего мира.

Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Реал» – там все топовые! Такие клубы индивидуальными качествами своих игроков, думаю, превосходят любую сборную.

И к тому же тренируются вместе фактически круглый год, понимают друг друга намного лучше.

– Ведущие тренеры клубных команд – такие, как Анчелотти или Гвардиола – смогли бы так же эффективно работать с национальными командами?

– Конечно. Просто нужно время, чтобы они привыкли к другому ритму работы, не постоянному общению с игроками, которое для них в клубах очень важно.

Ежедневное напряжение становится для клубного тренера неотъемлемой частью жизни. Тренер сборной – это другое.

Но с их знаниями и опытом они кого хочешь могут здорово тренировать!