Семин сказал, смогли бы Анчелотти и Гвардиола эффективно работать со сборными

Бывший главный тренер «Локмотива» и сборной России Юрий Семин сравнил качество футбола на уровне сборных и клубов.
– Вы были на финале Лиги чемпионов, теперь внимательно наблюдали за чемпионатом Европы. Можете сравнить нынешний уровень клубного футбола с уровнем футбола сборных?
– На мой взгляд, уровень клубного футбола топ-команд – выше. Они в состоянии брать звезд со всего мира.
Посмотрите на «Манчестер Сити» или «Реал» – там все топовые! Такие клубы индивидуальными качествами своих игроков, думаю, превосходят любую сборную.
И к тому же тренируются вместе фактически круглый год, понимают друг друга намного лучше.
– Ведущие тренеры клубных команд – такие, как Анчелотти или Гвардиола – смогли бы так же эффективно работать с национальными командами?
– Конечно. Просто нужно время, чтобы они привыкли к другому ритму работы, не постоянному общению с игроками, которое для них в клубах очень важно.
Ежедневное напряжение становится для клубного тренера неотъемлемой частью жизни. Тренер сборной – это другое.
Но с их знаниями и опытом они кого хочешь могут здорово тренировать!
- Карло Анчелотти возглавляет «Реал», а Хосеп Гвардиола – «Манчестер Сити».
- 77-летний Семин не работает тренером с сентября 2021 года, когда покинул «Ростов».