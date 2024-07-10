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  • «Атланта» хотела подписать Антона Миранчука, но по политическим причинам переключилась на Алексея

«Атланта» хотела подписать Антона Миранчука, но по политическим причинам переключилась на Алексея

10 июля 2024, 00:36
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«Атланта Юнайтед» изначально хотела усилиться не Алексеем Миранчуком, а его братом Антоном.

Клуб МЛС интересовался футболистом, покинувшим этим летом «Локомотив» на правах свободного агента, но прямой трансфер из России оказался невозможен по политическим причинам.

Тогда «Атланта» переключила внимание на игрока «Аталанты».

  • В прошлом сезоне Алексей Миранчук забил 4 гола и сделал 12 ассистов в 42 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» истекает через год.
  • Ранее хавбеком интересовался другой американский клуб – Ди Си Юнайтед».

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Источник: «Матч ТВ»
США. МЛС Россия. Премьер-лига Аталанта Атланта Юнайтед Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
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Artemka444
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