Семин назвал главное открытие РПЛ: «Неизвестный парнишка сразу начал играть на высоком уровне»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал главное открытие первой половины сезона РПЛ.
«Файзуллаев удивил своим неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры. Узбек быстро вошел в состав ЦСКА, хотя в составе клуба много более именитых легионеров на его позицию.
Неизвестный парнишка приехал из чемпионата Узбекистана и сразу у нас начал играть на высоком уровне», – сказал Семин.
- Файзуллаев перешел в ЦСКА летом 2023 года.
- 20-летний узбекистанец провел за команду 18 матчей, забив 2 гола и сделав 9 ассистов.
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Источник: Sport24