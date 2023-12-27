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    • Семин назвал главное открытие РПЛ: «Неизвестный парнишка сразу начал играть на высоком уровне»

    Семин назвал главное открытие РПЛ: «Неизвестный парнишка сразу начал играть на высоком уровне»

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин назвал главное открытие первой половины сезона РПЛ.

    «Файзуллаев удивил своим неожиданным появлением в РПЛ, а затем покорил всех своим пониманием игры. Узбек быстро вошел в состав ЦСКА, хотя в составе клуба много более именитых легионеров на его позицию.

    Неизвестный парнишка приехал из чемпионата Узбекистана и сразу у нас начал играть на высоком уровне», – сказал Семин.

    • Файзуллаев перешел в ЦСКА летом 2023 года.
    • 20-летний узбекистанец провел за команду 18 матчей, забив 2 гола и сделав 9 ассистов.

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    Источник: Sport24

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